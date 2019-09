O MetrôRio saiu na frente nessa, mas a cidade de São Paulo está finalmente entrando na onda do transporte público pago por celulares ou outros meios sem contato (contactless). A partir da próxima segunda-feira (16/9), alguns ônibus da maior cidade do país passarão a permitir que você pague sua passagem por sistemas como Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay — ou diretamente com seu cartão de débito/crédito equipado com tecnologia NFC .

O projeto será iniciado, em fase de testes, com 200 ônibus que fazem a rota de 12 linhas na cidade e atendem cerca de 2,9 milhões de passageiros por mês. O piloto durará cerca de três meses — ou até atingir um limite de 500 mil transações, o que chegar primeiro — e, em seguida, será aplicado a mais ônibus e linhas gradualmente até que chegue a toda a malha rodoviária de São Paulo.

Ônibus que aceitem os pagamentos móveis terão essa indicação nas portas

As 12 linhas que receberão o projeto foram pensadas para cobrir o máximo de áreas da gigantesca cidade e atingir, logo de início, o máximo possível de usuários. São elas:

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

Grajaú – Metrô Jabaquara 715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora 807M/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi

Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi 908T/10 Pq. D. Pedro ll – Butantã

Pq. D. Pedro ll – Butantã 917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

Morro Grande – Metrô Ana Rosa 917M/31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

Morro Grande – Metrô Ana Rosa 2002/10 Term. Bandeira – Term. Pq. D. Pedro ll

Term. Bandeira – Term. Pq. D. Pedro ll 2590/10 União de Vl. Nova – Pq. D. Pedro ll

União de Vl. Nova – Pq. D. Pedro ll 4031/10 Pq. Sta. Madalena – Metrô Tamanduateí

Pq. Sta. Madalena – Metrô Tamanduateí 5129/10 Jd. Miriam – Term. Guarapiranga

Jd. Miriam – Term. Guarapiranga 5129/41 Jd. Miriam – Sto. Amaro

Jd. Miriam – Sto. Amaro 6030/10 Unisa-Campus – Term. Sto. Amaro

Unisa-Campus – Term. Sto. Amaro 9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro ll

Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro ll 9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Nos ônibus atualizados, os passageiros poderão pagar seus bilhetes (que custarão os mesmos R$4,30 usuais, naturalmente) com seus celulares por meio dos sistemas de pagamento compatíveis. No caso dos iPhones e Apple Watches, estamos falando do Apple Pay. Bastará cadastrar seu cartão compatível com a plataforma (caso você ainda não tenha feito isso) e, ao subir no ônibus, aproximar seu celular ou relógio do terminal de pagamento.

O pagamento também poderá ser efetuado com cartões de débito ou crédito das bandeiras Mastercard, Visa ou ELO, contanto que eles tenham um chip NFC — esses cartões costumam ter um sinal de quatro ondas indicando a presença da tecnologia. Dispositivos de pagamento NFC, como as pulseiras do Santander, também serão aceitos.

A novidade tem apenas um ponto negativo em relação ao Bilhete Único, o cartão de pagamento do transporte público de São Paulo: pagando sua passagem com cartão de crédito/débito ou celular, você não terá direito à integração gratuita — a cada ônibus que você entrar, uma nova passagem será adquirida. O sistema, afinal, ainda não é inteligente a ponto de saber que é você quem está passando pela catraca.

Ainda assim, a nova forma de pagamento será ótima para quem costuma pagar o bilhete com dinheiro ou para turistas, que não precisarão mais se preocupar em andar com o troco ou em adquirir o Bilhete Único. A população como um todo também se beneficiará com o embarque mais veloz, naturalmente.

Resta saber, agora, quando a Prefeitura de São Paulo expandirá a novidade para outros modais: o Metrô e a CPTM começaram recentemente a testar um sistema de pagamento de passagens via código QR, mas a solução não é tão simples ou rápida quanto a novidade implementada nos ônibus. Tomara que as mudanças venham rapidamente!

via Agência Brasil, Tecnoblog