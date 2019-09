Aproveitando o início da pré-venda, a Apple acaba de publicar em seu canal oficial do YouTube dois comerciais do iPhone 11 Pro — o primeiro focado na sua resistência, o segundo no sistema triplo de câmeras.

Confira:

É duro por aí (It’s tough out there)

iPhone 11 Pro. Pronto para a vida.

Sistema de câmera tripla (Triple-camera system)

Apresentando o avançado sistema de câmera tripla com as novas câmeras Ultra Grande-Angular, Grande-Angular e Teleobjetiva. Tire fotos com baixa luminosidade como nunca antes usando o novíssimo Modo Noite.

· • ·

E aí, o que acharam deles? 😉