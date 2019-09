Já falamos sobre uma série de novas exigências que a Apple começará a implementar em breve em suas diretrizes de aprovação da App Store. Nem tudo é restrição, entretanto: a Maçã também adicionou uma nova opção que os desenvolvedores podem ativar, se assim quiserem — e que será muito boa para a experiência de pessoas que usam aplicativos com assinaturas.

O chamado Período de Tolerância (ou Billing Grace Period, como a Apple chama em inglês) beneficia usuários que têm assinaturas ativas mas que, por qualquer motivo, sofrem algum problema com seu método de pagamento e não conseguem renovar a mensalidade do app. Atualmente, uma ocorrência como essa fará com que o usuário perca acesso ao serviço imediatamente, mas isso poderá mudar.

Com o período de tolerância ativado, usuários de assinaturas semanais terão 6 dias de uso extra do serviço até que ele seja interrompido; no caso de assinaturas mensais (ou superiores), esse período será de 16 dias. Em ambos os casos, a Apple notificará os usuários de que é necessário atualizar suas informações de pagamento para prosseguir desfrutando das assinaturas; caso eles resolvam seus problemas dentro do período de tolerância, poderão continuar usando suas assinaturas sem interrupção.

Para ativar o período de tolerância em um app que oferece assinaturas internas, basta ir ao App Store Connect e selecioná-lo na tela “My Apps”. Na barra de ferramentas, selecione Features » In App Purchases. Por fim, localize a opção “Billing Grace Period” e clique em “Turn On”. Confirme a escolha e pronto!

Naturalmente, nem todos os desenvolvedores adotarão o recurso — e nem precisam. Ainda assim, é uma boa opção de se ter, especialmente por oferecer uma experiência mais amigável e benéfica aos usuários.

