Demorou bem mais do que o normal, mas agora foi: o novo MacBook Pro de 13 polegadas, lançado pela Apple no começo de junho, finalmente foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (também conhecida como Anatel).

Eis o Certificado de Homologação da máquina (modelo A2159 ):

Abaixo, as fotos da unidade enviada pela Apple à agência:

Os preços das variações do novo notebook já foram divulgados pela Apple e, como informamos, foram reajustados para cima.

O MacBook Pro de 13″ mais em conta (com processador de quatro núcleos e 1,4GHz; 128GB de SSD) sai agora por R$12.000 em vez de R$11.700 (aumento de 2,6%); já o modelo com o mesmo processador e 256GB está custando R$13.600 em vez de R$13.300 (aumento de 2,3%). Na prática, estamos falando de R$300 a mais em cada um deles, ao compararmos com os modelos de 2018.

Lembrando que, com a atualização, a Apple tirou de linha o MacBook Pro de 13″ sem Touch Bar — todos eles agora contam com a barra sensível ao toque dotada de Touch ID.

Agora, é questão de tempo até que eles sejam disponibilizados para compra na Apple Online Store.