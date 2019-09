Os novos iPhones estão entre nós e é claro que a nossa amiga de sempre, a Samsung, não iria deixar de aproveitar o momento de hype para cutucar seus principais concorrentes. E foi exatamente o que aconteceu no mais novo comercial da sul-coreana.

Intitulado “Focus on What Matters with Live Focus Video on the Galaxy Note10” (Algo como “Foque no que Mais Importa com o Live Focus Video do Galaxy Note10), o pequeno vídeo de 15 segundos destaca um recurso presente nos seus flagships mais recentes, mas que não está disponível nos iPhones: o efeito bokeh em vídeos, que desfoca o fundo das filmagens (como no Modo Retrato) e dá um toque especial às suas gravações.

O comercial é bem direto ao mostrar um iPhone (que parece ser o XS Max, pelo tamanho) ao lado do Galaxy Note10, ambos filmando um pedido de casamento — e, claro, o aparelho da Samsung cria a captura mais fofinha com o recurso ativado. Uma legenda pergunta: “sentindo falta de… um quê a mais?”, antes de convidar o espectador a mudar para o Galaxy Note10.

O que acharam?

via MacRumors