Como anunciado pela Apple, a pré-venda dos iPhones 11 e 11 Pro começou hoje às 9h (pelo horário de Brasília). E as vendas estão transcorrendo normalmente, sem nenhuma grande surpresa.

Aquela corrida desenfreada à procura do novo modelo já não é mais a mesma, seja por conta dos valores atuais que passam de US$1.000 (a depender do modelo), da “falta de novidades relevantes” que despertam o interesse do público, de iPhones cada vez mais capazes e que duram mais dos que antes nas mãos de consumidores — as explicações são muitas.

Obviamente, o cenário varia de país para país — na verdade, até mesmo num mesmo local existem diferenças entre cores, modelos (conforme a escolha da operadora, no caso americano), etc.

Pegando o modelo SIM-Free nos Estados Unidos — que possivelmente será o mais procurado por brasileiros — cerca de uma hora depois do início da pré-venda o cenário está bem bom, ainda.

No caso do iPhone 11, basicamente todas as cores/capacidades ainda estão com entrega para o dia 20 de setembro (primeiro dia de disponibilidade), com exceção da cor verde de 64GB (entrega de 27/9 a 1/10).

Para os iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, a situação está assim:

iPhone 11 Pro cinza espacial de 512GB: de 27/9 a 1/10;

iPhone 11 Pro prateado de 64GB: de 1/10 a 4/10;

iPhone 11 Pro prateado de 256GB: de 27/9 a 1/10;

iPhone 11 Pro prateado de 512GB: de 27/9 a 1/10;

iPhone 11 Pro verde meia-noite de 256GB: de 27/9 a 1/10;

iPhone 11 Pro verde meia-noite de 512GB: de 1/10 a 4/10;

iPhone 11 Pro Max cinza espacial de 64GB: de 27/9 a 1/10;

iPhone 11 Pro Max prateado de 512GB: de 1/10 a 4/10;

iPhone 11 Pro Max verde meia-noite de 64GB: de 27/9 a 1/10

iPhone 11 Pro Max verde meia-noite de 256GB: de 1/10 a 4/10

iPhone 11 Pro Max verde meia-noite de 512GB: de 1/10 a 4/10

Os modelos não listados acima continuam com prazo de entrega para 20 de setembro.

Quem aqui já comprou o seu?