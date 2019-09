Aguardada desde o início deste ano, a Apple finalmente poderá inaugurar a sua primeira loja flagship no México (e na América Latina) daqui a duas semanas — mais precisamente, no dia 27 de setembro.

Como informamos, a Apple Antara está localizada na Cidade do México e deveria ter aberto as portas ainda nos primeiros meses deste ano, porém algumas mudanças no projeto fizeram com que a companhia optasse por abrir uma loja maior, semelhante a algumas de suas instalações mais icônicas ao redor do globo.

Situada a alguns passos do Antara Fashion Hall, no elegante bairro de Polanco, a “flagship de alto perfil” apresenta um design semelhante ao da recém-inaugurada Apple Xinyi A13, em Taipei (Taiwan). Recentemente, as barreiras que protegem as obras foram removidas para a aplicação de uma parede de vinil que deverá esconder a loja até a inauguração, mas isso permitiu que os pedestres pudessem da uma espiada na loja.

Semelhantemente a outras flagships, como a reinaugurada Apple Aventura, paredes de vidro e pedra sustentam a cobertura de madeira, protegendo o amplo saguão que contém os principais serviços da companhia, a exemplo do Genius Grove e do ambiente onde serão realizadas as sessões do Today at Apple. A loja também inclui uma sala de reuniões para clientes corporativos, um segmento que deverá ser um dos principais impulsionadores de receita para os negócios latino-americanos da Maçã.

Para celebrar a inauguração, a Apple oferecerá algumas sessões especiais do Today at Apple, incluindo atividades dentro e fora da loja:

Art Walk : explore as cores de Polanco pelos museus e instalações de arte icônicos da Cidade do México para criar uma paleta de cores no app Procreate.

: explore as cores de Polanco pelos museus e instalações de arte icônicos da Cidade do México para criar uma paleta de cores no app Procreate. Passeio Fotográfico: as paisagens da cidade de Polanco concentram-se na captura de fotos artísticas, observando os ângulos, reflexos e texturas da paisagem ao redor da loja.

Segundo informações obtidas pelo AppleInsider, a nova loja abrirá “antes de outras flagships que estavam sendo planejadas para o Brasil e o Canadá devido a uma mudança na dinâmica do mercado”, o que significa que a Apple tem (ou tinha) planos de expandir ainda mais sua presença no varejo nesses países.

Além da Apple Antara, que será inaugurada em breve, o México conta com outra loja da Maçã: a Apple Vía Santa Fe. A inauguração da nova flagship ocorrerá às 17h (pelo horário local) e funcionará durante o fim de semana de inauguração em horário normal.

Apple Fifth Avenue

Como divulgado no último evento especial da Apple, a famosa e sempre ilustre Apple Fifth Avenue será reinaugurada após bastante tempo sob reforma.

Estamos transformando nossa loja icônica em um espaço aberto para a colaboração de todos os tipos. Feita para a cidade onde a criatividade nunca dorme. Visite-nos durante a semana de celebração para se inspirar em alguns dos melhores talentos criativos da cidade.

A reabertura ocorrerá no dia 20 de setembro (a tempo do início das vendas físicas dos novos iPhones), às 8h da manhã pelo horário local. É possível conferir o cronograma de atividades durante a reinauguração na nova página (estilizada) da loja.

Apple Omotesando

A gigante de Cupertino anunciou ainda que uma de suas lojas em Tóquio, a Apple Omotesando, também reabrirá no dia 20 de setembro, após alguns meses fechada para construções.

Assim como na loja da Quinta Avenida, será possível adquirir os novos iPhones no dia do lançamento também durante a reinauguração dessa, que ocorrerá às 8h (pelo horário local).

