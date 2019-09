E cá estamos nós de novo com as melhores atualizações recentes de aplicativos populares da App Store! Vamos a elas?

Slack

A famosa ferramenta de comunicação para empresas e equipes já tinha incorporado um Modo Escuro ao seu app para iOS, mas o macOS e outras plataformas desktop ainda estavam fora da farra. Agora, não mais: a interface escura já está disponível nos apps do serviço para macOS, Windows e Linux.

No Mac, você pode ativar o Modo Escuro clicando em seu nome na barra lateral, em “Preferências” e na opção “Temas”. Por ora, o aplicativo ainda não traz integração com o macOS Mojave — isto é, ele não faz a transição automática de acordo com sua preferência global do sistema —, mas a equipe de desenvolvimento do Slack para Mac diz que está trabalhando no recurso e ele chegará em breve.

Google Chrome

O navegador do Google ganhou novidades no iOS: a nova versão do browser traz uma página de configurações atualizada, que dá mais controle sobre os idiomas com tradução disponível no app.

Além disso, você pode limpar seus dados de navegação num período específico (como a última hora ou as últimas 24h) e ler com mais facilidade as sugestões da omnibox (a barra de endereços), que agora tem miniaturas e ícones.

Google Drive

Por fim, o serviço de nuvem da gigante de Mountain View também ganhou algumas melhorias — a mais legal delas é a integração com os Atalhos da Siri, para que você abra arquivos recentes ou pesquise entre as coisas salvas nas suas pastas.

Há também novidades relacionadas a PDF: é possível preencher e salvar formulários nesse formato dentro do próprio app para iOS. Além disso, o Google Drive lembrará onde você parou a leitura de um PDF grande e retornará àquele ponto quando você reabri-lo.