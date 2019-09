Instituição é voltada para o suporte a softwares de código aberto no meio audiovisual

O fato de a Apple ter ingressado no mundo das produções televisivas (como produtora, e não como distribuidora de conteúdo) com o Apple TV+ já está rendendo bons frutos no meio audiovisual para a companhia, mesmo sem que o seu novo serviço de streaming tenha sido lançado.

Entre as novidades, agora a Maçã é um membro oficial da Academy Software Foundation (ASWF), uma entidade colaborativa que promove o desenvolvimento de softwares de código aberto nos setores midiáticos, como divulgado pela Variety.

A ASWF foi lançada em agosto de 2018 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (criadora do Oscar), em parceria com a Linux Foundation. No geral, a fundação é descrita como “um fórum neutro para desenvolvedores de software de código aberto compartilharem recursos e colaborarem em tecnologias para a criação de imagem, efeitos visuais, animação e som”.

Cineastas de todos os lugares usam produtos da Apple. Estamos muito satisfeitos em receber a Apple como um novo membro e esperamos trabalhar com eles para garantir que nossos projetos de código aberto funcionem bem nas plataformas de software da Apple.

Além da Maçã, a Microsoft também foi convidada hoje para se unir à instituição, que inclui algumas gigantes da indústria televisiva e cinematográfica, como Netflix, Amazon, Cisco, DreamWorks, Sony, Walt Disney Studios, Warner Bros., entre outros.

Vale relembrar que o Apple TV+ será lançado dia 1º de novembro, inclusive no Brasil, por R$10 mensais — com sete dias de avaliação gratuitos.

via MacRumors