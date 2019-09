Filme da semana: compre “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, com Christian Bale e Heath Ledger, por R$9,90

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, com Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal e Morgan Freeman.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre ele:

Na segunda parte da trilogia do Batman de Christopher Nolan, o maquiavélico Coringa (Heath Ledger) diz o seguinte: “Perturbe a ordem estabelecida e tudo vira um caos. Eu sou um agente do caos.” A frase representa a figura do vilão que não mede esforços para praticar suas maldades em um filme que mistura ação intensa e suspense psicológico proporcionando um dos grandes confrontos do cinema entre o bem e o mal: o conflito entre o anárquico e terrível Coringa e Batman, o combatente do crime (Christian Bale). O Coringa faz jus à sua fanfarronice com palhaçadas que aterrorizam Gotham, atrapalham o plano para desmantelar a máfia da cidade e colocam Rachel (Maggie Gyllenhaal) em perigo, a mulher que Batman e o promotor público Harvey Dent (Aaron Eckhart) amam. Além disso, ele ainda força ambos a mergulhar no abismo sombrio de suas próprias almas neste drama trágico complexo e brilhante. Heath Ledger faleceu antes do lançamento do filme, terminando sua carreira com uma atuação poderosa, cômica e impressionante que rendeu ao ator o Oscar® póstumo de Melhor Ator Coadjuvante.