A Maçã tinha prometido o lançamento para a próxima quinta-feira, dia 19, mas algo aconteceu nos corredores de Cupertino: usuários da versão Golden Master do iOS 13 ou da beta mais recente do iOS 13.1 já estão conseguindo acessar o Apple Arcade!

Não estamos falando da versão prévia do serviço, que estava disponível para empregados da Apple por um valor simbólico: trata-se da versão definitiva da plataforma, já plenamente funcional, com todos os jogos de lançamento e a possibilidade de ser assinada normalmente (com o mês grátis de testes, claro).

Confira algumas telas do serviço já em português, fornecidas pelo nosso colaborador Vinícius Porto:

Clique/toque nas imagens para ampliá-las.

O MacRumors já compilou uma lista de todos os títulos presentes no Apple Arcade no lançamento — incluindo aqueles apresentados na keynote da última semana, os mostrados no comercial de lançamento do serviço e dezenas de outros:

Assemble With Care (usTwo)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

Grindstone (Capybara Games)

WHAT THE GOLF? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

LEGO Brawls (LEGO)

Patterned (Borderleap)

Stellar Commanders (Blindflug Studios)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Finji)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

Operator 41 (Shifty Eye Games)

Frogger in Toy Town (Konami)

Red Reign (Ninja Kiwi)

Various Daylife (Square Enix)

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

Don’t Bug Me! (Frosty Pop)

Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

King’s League II (Kurechii)

Explottens (Werplay Priv.)

Spelldrifter (Free Range Games)

The Get Out Kids (Frosty Pop)

Spek. (Rac7 Games)

Way of the Turtle (Illusion Labs)

Lifeslide (Block Zero Games)

Neo Cab (Surprise Attack Games)

Skate City (Snowman)

Tint. (Lykke Studios)

The Enchanted World (Noodlecake Studios)

Over the Alps (Stave Studios)

Hot Lava (Klei Entertainment)

The Pinball Wizard (Frosty Pop)

Shinsekai Into the Depths (Capcom)

Word Laces (Minimega)

Dear Reader (Local No. 12)

Projection: First Light (Blowfish Studios)

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Big Time Sports (Frosty Pop)

Tangle Tower (SFB Games)

Dread Nautical (Zen Studios)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Bleak Sword (Devolver Digital)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

Dead End Job (Headup)

Cat Quest II (The Gentlebros)

Dodo Peak (Moving Pieces)

Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

Speed Demons (Radiangames)

Vale lembrar que, segundo a Apple, novos jogos serão adicionados à plataforma semanalmente. Portanto, essa lista — que por si só já tem um ótimo leque de opções — deverá ficar gigantesca em questão de tempo.

Se você está rodando o iOS 13 e já consegue acessar o Apple Arcade, pode assiná-lo indo à aba “Arcade” na App Store — após o mês gratuito de testes, ele custará R$9,90 mensais.

E aí, quem já está aproveitando a novidade? Deixem suas experiências logo abaixo — e divirtam-se! 😃