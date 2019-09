O Apple TV+ realmente está com a bola toda: ainda temos quase um mês e meio até que o serviço de streaming da Apple faça sua estreia oficial para o grande público, mas a Maçã continua adicionando estrelas ao seu (cada vez maior) catálogo de séries e até ganhando prêmios.

Vamos dar um giro pelas novidades, então?

“El Gato Negro”

A Apple continua adicionando séries e estrelas ao seu catálogo. A mais recente chegada, trazida pelo Hollywood Reporter, é a de “El Gato Negro”, adaptação da história em quadrinhos mexicana de mesmo nome.

Diego Boneta

A série será dirigida pelo cineasta Robert Rodriguez, conhecido por seu trabalho em filmes como “Sin City” e “Alita: Anjo de Combate”; Rodriguez desempenhará também o papel de produtor executivo junto ao ator Diego Boneta (“Rebelde”), que estrelará a produção.

Ainda não há mais informações sobre a série, mas o quadrinho no qual ela se baseará conta a história de dois heróis lutando contra o crime no sul do Texas — um deles, um jovem que assume o manto após a morte do seu melhor amigo, e o outro, seu avô, um veterano da lucha libre mexicana que desempenhou o mesmo papel décadas antes.

Além de Rodriguez e Boneta, a série será coproduzida por Joel Novoa, e será feita em parceria com a MGM Television e a produtora Three Amigos.

“Carpool Karaoke”

Pelo segundo ano consecutivo, o programa de variedades “Carpool Karaoke: The Series” levou um Primetime Emmy Award — isto é, um dos prêmios “principais” do Emmy, de categoria artística.

Assim como no ano passado, o prêmio faturado pela Apple foi o de melhor Série Curta de Variedades. Dentre os demais indicados na categoria, tínhamos duas séries veiculadas no YouTube (“Honest Trailers” e “The Randy Rainbow Show”) e duas outras produzidas pelo grupo de comédia Funny or Die (“Billy on the Street” e “Gay of Thrones”).

Vale lembrar que a Academia de Artes e Ciências Televisivas, responsável pelo Emmy, divulgou parte dos prêmios ontem; as estatuetas mais cobiçadas, das categorias principais, serão anunciadas (e entregues) no próximo domingo (22/9), em cerimônia que ocorrerá no Microsoft Theater (heh), em Los Angeles (Califórnia).

“Dickinson”

Como anunciado, a Apple exibiu recentemente o primeiro episódio completo de uma das suas séries do Apple TV+. Trata-se do piloto de “Dickinson”, que estreou no Festival de TV de Tribeca — e, para alívio da Maçã, recebeu boas críticas e foi bem-recebido pelo público presente.

O AppleInsider foi um dos sites especializados presentes na première, e relatou que o episódio recebeu aplausos, embora não tenha sido ovacionado de pé. Como já era esperado, “Dickinson” traz vários anacronismos propositais na missão de relatar parte da vida da poeta Emily Dickinson, que viveu em meados do século XIX — o piloto do seriado, por exemplo, trouxe uma música de Billie Eilish como trilha sonora e ainda mostrou o rapper Wiz Khalifa como uma personificação estilizada da morte.

Segundo relatos, a série — mesmo com um tom leve e cômico — não se afasta de temas ou cenários considerados mais adultos. O primeiro episódio traz uma breve cena de sexo, e dá a entender que a trama da produção focará na relação romântica de Dickinson com sua cunhada, Susan Gilbert. Para quem se conformou com o fato de que a Apple focaria totalmente em conteúdo family-friendly, essa informação pode ser um alento.

John Mulaney

Em uma nota relacionada, um novo nome foi adicionado ao elenco de “Dickinson”: trata-se de John Mulaney, comediante conhecido por suas apresentações de stand-up e pelo trabalho no “Saturday Night Live”. Mulaney interpretará, na série, uma versão ficcionalizada do poeta Henry David Thoreau — que, na vida real, nunca chegou a conhecer Dickinson. Para sabermos como esse encontro se dará na ficção… bom, só depois de 1º de novembro.

“Shantaram”

Outra novidade de elenco está em “Shantaram”, série baseada no romance de mesmo nome do autor Gregory David Roberts sobre a qual já falamos aqui. De acordo com a Variety, o ator Charlie Hunnam, de “Sons of Anarchy”, foi escalado como protagonista da superprodução, que deverá ter suas filmagens iniciadas em breve.

Charlie Hunnam

Hunnam interpretará Lin, homem encarcerado numa prisão australiana que foge para Mumbai e vira uma espécie de rei do crime nas ruas da cidade indiana. A série, assim como o livro, terá locações em cenários muito distintos, como as montanhas do Afeganistão e as favelas de Mumbai; os episódios serão dirigidos pelo cineasta Justin Kurzel (“Assassin’s Creed”) e roteirizados por Eric Warren Singer (“Trapaça”).

Justin Theroux

Por fim, o Geeks Worldwide informou que o ator Justin Theroux (de “The Leftovers”) estrelará uma nova série do Apple TV+, ainda sem nome divulgado. Segundo a sinopse divulgada pelo site, a produção seguirá o personagem de Theroux, um inventor chamado Allie Fox, enquanto ele foge dos EUA para criar uma sociedade utópica em Honduras — ao mesmo tempo, entretanto, colocando sua família em perigos inimagináveis.

Justin Theroux

A série será dirigida pelo cineasta Rupert Wyatt, de “Planeta dos Macacos: A Origem”, e terá como produtor executivo Neil Cross, de “Luther”. Não há informações sobre o início da produção nem sobre quando ela chegará ao Apple TV+, mas considerando que ainda estamos falando de planos preliminares, ainda deverá levar um tempo até que algo concreto seja produzido.

via Apple World Today, MacRumors