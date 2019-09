Instagram ganha agendamento de posts (contas profissionais); Telegram e Nike Run Club são atualizados

Boas notícias para quem usa alguns dos aplicativos mais famosos da App Store. Preparados? Então vamos às novidades!

Facebook

O Facebook anunciou algumas boas para a sua plataforma nesta semana, durante a International Broadcasting Convention (IBC) que acontece em Amsterdã, na Holanda.

As novidades incluem melhorias na preparação e na transmissão ao vivo na plataforma Facebook. Por exemplo: editores agora podem usar o recurso “Ensaio” para transmitir ao vivo apenas para administradores e editores de uma página, a fim de testar novas configurações de produção, recursos interativos e formatos de exibição antes de transmitir ao vivo para um público completo.

Também será possível cortar o início e o fim de um vídeo ao vivo, além de poder transmitir ao vivo por até 8 horas — o dobro do limite anterior. Para completar, editores poderão usar aplicativos que permitam transmitir para mais de um serviço de streaming de uma só vez, fazendo isso simultaneamente pela Live API .

O recurso Watch Party e o Estúdio de Criação do Facebook também ganharam novidades que envolvem maneiras de aproveitar melhor os eventos criados pelas páginas e novas métricas para acompanhar o desempenho de vídeos, como informou o TechCrunch.

Instagram

A novidade mais interessante — pelo menos na minha avaliação —, contudo, ficou reservada para o Instagram. Criadores de conteúdo poderão agendar seus conteúdos tanto no feed quanto no IGTV para uma data até seis meses à frente.

Vale notar que alguns serviços de terceiros já permitiam esse tipo de agendamento; no entanto, o recurso nativo oferece mais opções, aparentemente.

O recurso de agendamento para o Instagram está sendo adicionado ao Estúdio de Criação do Facebook, e disponível apenas para as contas profissionais que possuem uma página oficial no Facebook. Vale notar que o agendamento de Stories ainda não é possível, mas a tendência é que isso seja liberado com o tempo.

Telegram

Recentemente, o Telegram para iOS ganhou alguns recursos como mensagens agendadas (para que você escolha o momento em que aquela mensagem importante será entregue ao seu contato), opção de salvar na nuvem seus temas personalizados, um menu resenhado de opções de mensagem, novas opções de privacidade (opção de escolher quem pode encontrá-lo no Telegram quando adiciona seu número aos contatos telefônicos) e mais emojis animados.

Pois bem: agora foi a vez da versão para macOS de ganhar boa parte dessas novidades. 😉

Nike Run Club

Um dos aplicativos de corrida mais famosos da loja ganhou melhorias importantes na versão 6.0.

Os trechos agora são facilmente visualizados e o acesso às configurações de pausa automática e feedback em áudio durante a corrida estão acessíveis; a tela personalizável exibe as métricas mais importantes para você (toque em cada uma para trocar); e agora há um botão para os treinos de velocidade (marque um intervalo sem pausar a corrida).

Além disso, temos uma melhor integração com o Apple Music e o Spotify (você controla as suas músicas facilmente a partir dos aplicativos de música que você já possui, descobrindo ainda novas listas de reprodução da Nike).

No Apple Watch, foi adicionado um botão de volta para treinos de velocidade (toque duas vezes na tela ou use o botão de volta para marcar um intervalo durante um treino desse tipo).