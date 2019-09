Mais sobre o Apple Watch Series 5: interferência com a bússola, pulseira extra no modelo Edition…

O Apple Watch Series 5 foi anunciado há quase uma semana, no último evento especial da Maçã, e chegará às lojas na próxima sexta-feira.

Nós detalhamos aqui no site todas as mudanças dele em relação ao Series 4 e também fizemos um artigo focado nas vantagens e desvantagens do novo modelo de titânio, mas há ainda outros detalhezinhos que merecem destaque.

Interferência com a bússola

Um componente novo dentro do Apple Watch Series 5 é a bússola, que aprimorará principalmente o uso de mapas pelo relógio — mas também será benéfico para apps de realidade aumentada, por exemplo.

Um usuário do Reddit observou, porém, que certas pulseiras da Apple contêm ímãs que podem interferir no funcionamento da bússola (nada exclusivo da do Apple Watch, claro) — e a empresa informa isso em letras miúdas nas páginas correspondentes.

Entre as pulseiras “afetadas”, estão a em estilo milanês, a de couro e a com fecho moderno. Bom ter isso em mente, portanto.

Pulseira extra nos modelos Edition

Quem sabe de forma relacionada ao “problema” acima, a Apple decidiu incluir nas caixas dos novos modelos Edition (de titânio ou cerâmica, bem como a linha especial Hermès) uma pulseira extra, esportiva, além da escolhida pelo cliente.

A cor da pulseira extra é sempre de acordo com a principal, como mostra o exemplo acima.

Apple Watch Series 5 em AR

Tal como o iPhone 11, o Apple Watch Series 5 também está disponível para quem quiser brincar com realidade aumentada no site da Apple.

Basta acessar esse link usando o Safari no iPhone/iPad e se divertir. 😊

Novo mostrador para todos

Taí uma surpresa boa: o novo mostrador Meridiano (Meridian), demonstrado na keynote de lançamento do Apple Watch Series 5, foi incluído pela empresa na versão Golden Master (GM) do watchOS 6 também para usuários da geração Series 4.

Da mesma forma, novos mostradores Nike+ que virão com o Series 5 também serão liberados para donos de Apple Watches Nike+ da quarta geração.

Assim é bão! 😃

