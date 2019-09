Novos MacBooks Pro de 13″ estão finalmente disponíveis para compra no Brasil

Excelente notícia para as cerca de 12 pessoas que compram Macs no Brasil: os novos MacBooks Pro de entrada, de 13 polegadas, estão finalmente disponíveis para compra na nossa amada república — dias após sair a homologação deles na Anatel.

Como já explicamos, essa atualização se refere especificamente aos dois modelos mais baratos menos caros da máquina. Na nova geração, os computadores ganharam Touch Bar e Touch ID, chip de segurança T2, novos processadores Intel quad-core de oitava geração e SSDs super-rápidos. O teclado conta com o mecanismo borboleta, de terceira geração (com “aperfeiçoamentos”).

A nova geração dos MacBooks Pro de 13″ sofreu um leve aumento de preços no Brasil, como já detalhamos aqui: a versão mais “em conta”, com SSD de 128GB, custa, agora, R$12.000 (contra os R$11.700 cobrados anteriormente); já o modelo com SSD de 256GB sai agora por R$13.600, contra os R$13.300 de antes; todos têm 10% de desconto para pagamentos à vista.

A Apple Online Store brasileira indica que os computadores têm disponibilidade imediata, e você certamente já poderá encontrá-los nas lojas físicas da Maçã em São Paulo e no Rio de Janeiro, bem como em Apple Premium Resellers e revendedoras autorizadas da empresa.

Quem vai?