Entre as fornecedoras da Apple no país, a Foxconn será a maior beneficiada do investimento bilionário

Nós podemos dizer que, apesar de o mercado da Apple na Índia não ter crescido como esperado (ainda), a relação entre a gigante de Cupertino e o país vem se consolidando positivamente para ele se tornar, em breve, um local base de produção para a Maçã. Agora, essa relação alcançou um novo marco, com a Apple investindo US$1 bilhão em manufatura na região. As informações são do Times of India.

De acordo com a reportagem, a Foxconn será a principal beneficiada do gigante investimento da Apple no país, uma vez que a companhia almeja expandir o potencial de exportação dos iPhones “Made in India” para ainda mais países, o que vai ao encontro de um movimento semelhante que se iniciou em julho passado, quando os iPhones 6s e 7 fabricados no território indiano passaram a ser exportados e vendidos em países da Europa.

Os motivos para a Apple aumentar os investimentos na Índia não poderiam ser mais óbvios: a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Como informamos, os principais produtos da Maçã já são alvos das novas tarifas da Casa Branca, com a possibilidade de elas aumentarem ainda mais até o fim do ano.

Seguindo o caminho oposto ao da China, o governo indiano anunciou há alguns meses a flexibilização de suas leis para a instalação de empresas estrangeiras no país; anteriormente, qualquer fornecedora de outro país que quisesse abrir novas portas na Índia deveria fabricar pelo menos 30% de seus produtos localmente. Isso, no entanto, mudou em julho deste ano, quando foi divulgado que as empresas poderiam investir pelo menos US$200 milhões em IED para se fixar no país, entre outros benefícios.

Por outro lado, não se sabe se todo esse investimento contribuirá, de fato, para o aumento das vendas da Maçã no país, afinal, o problema por lá é o alto preço dos iGadgets em comparação com produtos de outras fabricantes. Não obstante, investidores afirmam que a Apple está considerando a mudança a longo prazo e tratando a Índia “mais como um centro de produção do que um mercado significativo”.

via Cult of Mac | imagem: fotosunny / Shutterstock.com