Para celebrar o lançamento dos seus gadgets mais recentes (iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, bem como o Apple Watch Series 5), a Apple está preparando um turbilhão de reinaugurações e novidades para as suas lojas ao redor do mundo.

Como informamos, a reabertura da Apple Fifth Avenue é mais do que esperada, e mais informações sobre a flagship da Maçã foram divulgadas, como veremos a seguir.

Apple Fifth Avenue

De fato, a reinauguração da popular loja na Quinta Avenida, em Nova York, é uma das reaberturas mais aguardadas pelos usuários e pela própria Maçã, que fez um trabalho incrível nesses quase três anos de reforma do local. Agora, uma reportagem do Intelligencer mostra como a companhia conseguiu, em parte, transformar o local em um “pódio”.

As principais mudanças nessa reforma abordam essa transformação dramaticamente. Entre elas, o piso foi abaixado e o teto elevado, adicionando cerca de 2 metros à altura da loja. Além disso, a iluminação do ambiente foi melhorada graças às claraboias redondas com molduras de aço inoxidável.

Com a expansão, os espaços para atividades, consultas com Genius e outras interações também foram ampliados, mas algo não mudou: o icônico cubo de vidro. Como de costume, ele foi refeito da mesma forma que antes, uma vez que o seu design é associado à memória do cofundador da companhia, Steve Jobs.

We have an exciting week ahead in NYC! Can’t wait to show you the beautiful new Apple Fifth Avenue. See you on Friday! https://t.co/z66CsJs7Z4 — Tim Cook (@tim_cook) September 17, 2019 Temos uma semana agitada pela frente em Nova York! Mal posso esperar para mostrar a linda nova Apple Fifth Avenue. Vejo vocês na sexta-feira!

A Apple Fifth Avenue será reaberta nessa sexta-feira (20/9), às 8h da manhã pelo horário local. A partir daí, ficará aberta 24/7.

Além da loja em Nova York, outros pontos da companhia reabrirão as portas nesta semana, no dia 20 de setembro, vamos ver quais serão elas?

Apple Bridgewater

Fechada em janeiro passado para um “abrangente projeto de expansão”, a clássica unidade da Apple em Bridgewater (Nova Jersey) foi totalmente reconstruída, além de ganhar um espaço ainda maior após a Maçã incorporar um antigo local da Abercrombie & Fitch à estrutura da sua loja.

A Apple Bridgewater foi inagurada em 2004 como uma das “mini-lojas” da companhia, naquela época apenas com uma porta na cidade homônima, até se mudar para um espaço maior em 2008 — agora, pouco mais de dez anos depois, a loja estreará uma nova mudança.

A reabertura acontecerá nesta sexta-feira, às 8h (horário local).

Apple Mall of America

Após diversas reformas, foi vez da Apple Mall of America de ganhar a maior mudança de todas neste ano. Inaugurada em 2001 na cidade de Bloomington (Minnesota), a loja é uma das últimas da região a proporcionar a nova experiência varejista da Maçã a partir desta sexta-feira.

Como a Apple Bridgewater e a maioria das lojas reformadas recentemente, o novo ponto da Maçã contará com uma Video Wall para a realização da programação do Today at Apple e um Forum para acesso ampliado a sessões criativas. Como de costume, a loja também oferecerá sessões especiais na reinauguração, que ocorrerá no dia 20 próximo, às 8h (horário local).

Apple Highland Village

A loja Highland Village da Apple, em Houston (Texas), fechou em julho passajado para uma rodada de reformas e atualizações. Agora, às vésperas de reabrir as portas, a Apple revelou o visual da nova loja, que se assemelha visualmente a outros pontos da companhia em Palo Alto e Santa Mônica, na Califórnia.

A loja, instalada na cidade homônima, deverá apresentar uma Video Wall no centro do espaço, devido às entradas localizadas na parte da frente e de trás do local. Como visto em outras reformas, os corredores da Apple Store ganharão novas prateleiras de exibição, além de uma sala de reunião particular e um espaço ainda maior para o Genius Groove.

Apple Omotesando

Do outro lado do mundo, em Tóquio (Japão), a Apple Omotesando passou por uma reforma muito comentada, a qual finalmente será revelada nesta semana, como informamos há alguns dias. Localizada na popular avenida de compras japonesa, as reformas se estenderam por mais tempo que o esperado, uma vez que as construções foram divididas em duas partes.

A reinauguração da loja de Tóquio acontecerá após a reabertura da Apple Marunouchi e da Apple Fukuoka no fim do mês passado, de forma que a Apple Omotesando retornará com o que a Maçã divulgou, na WWDC deste ano, de “atualizações criativas” do programa Today at Apple.

Apple Parc Central

A Apple Parc Central, inaugurada em 2016 na China, foi uma das últimas lojas da companhia a serem construídas com o design de varejo antigo da Maçã; não obstante, a instalação foi contemplada com as novidades de varejo da empresa, como novas estandes nos corredores do piso inferior, além de um Forum e uma Video Wall no nível superior.

Como todas as lojas supracitadas, as alterações deverão ser reveladas no dia do lançamento dos novos iPhones. Bandeiras cobrindo as janelas de todo o nível superior foram adornadas com um logo da Apple exibido durante a WWDC deste ano.

Próximas mudanças

Apple Fukuoka

Enquanto algumas lojas reabrem, outra fechará as portas em breve, mas apenas para mudar de lugar. A Apple Fukuoka, no Japão, encerrará suas atividades no endereço atual no dia 28 de setembro, quando a nova unidade acolherá os consumidores no Distrito de Tenjin.

Vale destacar que até então a Apple Fukuoka é a única loja da companhia do mundo que ainda oferece o “The Studio”, basicamente o programa que deu origem ao Today at Apple. Na nova localidade, a Apple colocou uma imponente fachada de vidro e duas paredes de pedra que sustentam a parte da frente da loja, abrigando também belíssimas árvores na parte frontal da flagship.

Para comemorar a inauguração no novo endereço, a Apple publicou um divertido vídeo animado em sua página e, como todas as novas lojas no Japão, criou papéis de parede em diversos formatos para cada dispositivo, confira:

Reinaugurações passadas

Recentemente, duas outras Apple Stores reabriram suas portas em novos endereços, ganhando o novo design de varejo da companhia e expandindo consideravelmente seus espaços: falo da Apple Oxmoor, em Louisville (Kentucky), e da Apple The Woodlands, no Texas.

Apple Oxmoor

No interior do centro de compras Oxmoor, a nova loja de Louisville da Apple assume a forma de uma loja de shopping contemporânea, com portas pivotantes que se abrem para a Video Wall e um Forum destinado à programação Today at Apple. Em vez de mármore composto, as paredes de Oxmoor são montadas a partir de blocos de pedra com textura leve.







Apple The Woodlands

Enquanto isso, a Apple The Woodlands recebeu uma atualização mais tradicional, mas a localização da loja no shopping homônimo não passa batida pelos visitantes, uma vez que o corredor principal dele leva a um caminho direto para a porta da frente da Apple Store.







Por dentro, portas de vidro paralelas recebem os consumidores para as mesas de exibição dos produtos; ao funda da loja, uma Video Wall sustenta o ambiente para as sessões do Today at Apple, onde também foram colocados bancos de madeira, como em outras lojas.

