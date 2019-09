Esse seria o novo iPad Pro com sistema de três câmeras

Em agosto, um rumor bastante improvável chacoalhou o mundo dos tablets. O blog japonês Macotakara (que tem um histórico bastante misturado, com muitos acertos e erros) afirmou que o tal do iPad de 10,2 polegadas poderia vir com um sistema de câmera dupla, enquanto os sucessores dos iPads Pro viram com um sistema triplo!

Bem, o iPad de sétima geração chegou e, como vimos, nada de duas câmeras. Isso, é claro, descredibiliza bastante a ideia de vermos um iPad Pro com três câmeras, mas Sonny Dickson (que tem ótimos contatos na Ásia, onde ficam as linhas de produção da Apple) compartilhou hoje o primeiro mockup (ainda “inacabado”, já que não temos vidro nem nada cobrindo o sistema de câmera) do que seria esse novo iPad Pro.

Segundo Dickson, o mockup foi enviado por uma fonte “bastante confiável”, que já revelou diversos segredos da linha iPad no passado.

Ainda segundo Dickson, o hardware é extremamente semelhante ao apresentado no iPhone 11 Pro; espera-se que ele ofereça os mesmos benefícios (ou seja, uma câmera ultra-angular, uma grande-angular e uma teleobjetiva). A ideia seria dar aos usuários profissionais do iPad um dispositivo no qual eles possam gravar e editar confortavelmente vídeos com qualidade 4K, oferecendo a liberdade de realizar suas tarefas sem a necessidade de hardware extra.

Façam as suas apostas. Um possível evento especial da Apple para apresentar o iPad Pro — e outras possíveis novidades profissionais, como o MacBook Pro de 16 polegadas e até mesmo a dupla Mac Pro/Display Pro XDR — poderá acontecer em outubro.

