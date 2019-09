Modo Escuro do Twitter ganha integração com o iOS 13; Snapchat e PCalc são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

A rede social do passarinho já tem um Modo Escuro para chamar de seu há algum tempo, mas agora, com a chegada iminente do iOS 13, está integrando a funcionalidade com o novo recurso global do sistema.

Na nova versão do Twitter para iOS, os usuários podem ativar uma configuração que fará o aplicativo simplesmente seguir sua preferência visual do sistema. Para isso, tocar no seu avata e ir em Configurações e privacidade » Tela e som » Modo escuro; lá dentro, você poderá ativar (ou desativar) a opção “Usar preferência do dispositivo”.

Vale lembrar que o Twitter oferece dois tipos de Modo Escuro no iOS. Um deles é azul marinho, e o outro totalmente preto, pensado para telas OLED ; seja lá qual dos dois você tiver ativado como preferência, ele que será ativado quando o aplicativo entrar no Dark Mode com o sistema.

Snapchat

Já a rede social do fantasminha, por sua vez, tenta recapturar a relevância de outrora após ser barbaramente copiada pelo Facebook. A mais recente novidade do Snapchat para iOS é um modo de câmera 3D, que captura uma “memória espacial”das suas fotos para construir um modelo em três dimensões daquilo visto na tela — e, com isso, criar um efeito 3D bem realista.

Com isso, você pode capturar, por exemplo, selfies 3D, simplesmente balançando seu dispositivo para ver a foto em outras perspectivas. Suas criações podem ser personalizadas, claro, com efeitos, lentes e filtros 3D, que também se modificam de acordo com o seu ângulo de visão.

Só tem um detalhe: para capturar fotos 3D, você precisa ter um iPhone X, XS, XS Max, 11, 11 Pro ou 11 Pro Max (o recurso deverá chegar a determinados aparelhos do Android em breve). Todos os smartphones (no iOS ou no Android), entretanto, podem visualizar e interagir com as imagens 3D normalmente.

PCalc

Por fim, a poderosa calculadora profissional para iOS ganhou suporte total ao iOS 13. Temos, portanto, integração com o Modo Escuro do sistema — você simplesmente escolhe quais dos 15 temas do PCalc atuarão como seu Modo Claro e Escuro, e o app alternará automaticamente entre eles de acordo com a preferência do sistema, com o pôr do sol ou com o brilho da sua tela.

Além disso, o aplicativo está agora integrado às novidades do app Atalhos, que ficou muito mais poderoso no iOS 13 e permite a configuração de ações automáticas. Com isso, os parâmetros são passados da Siri diretamente para o PCalc, tornando as operações muito mais rápidas e com menos passos — até mesmo a conversão de moedas ficou mais rápida, com taxas que são atualizadas independentemente em relação ao app principal.

via MacStories