mophie lança suporte para carregamento sem fio de iPhones; MOFT X, Brydge e Twelve South também têm novidades

Um punhado de novos acessórios para gadgets foram lançados recentemente por algumas das marcas mais conhecidas (e bem-quistas) pelos usuários — entre elas, a mophie, que iniciou as vendas de um novo suporte inclinável para iPhones com carregamento sem fio embutido, e a MOFT X, que tem um novo stand “invisível” para iPhones e iPads.

A Brydge lançou uma nova case com teclado para o novíssimo iPad de 10,2 polegadas, enquanto a Twelve South divulgou a versão mais recente da BookBook (vol. 2) para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Vamos conferir tudo isso?

mophie

O novo suporte de carregamento sem fio (padrão Qi) da mophie é compatível com iPhones 8/8 Plus ou superior — ou, é claro, qualquer outro dispositivo compatível com esse modo de recarga, como os AirPods (dotados de uma case que suporta carregamento sem fio, obviamente).

Isso é possível graças à inclinação do suporte, que pode ser usado tanto na vertical quanto na horizontal — se tornando uma base de carregamento para qualquer dispositivo. No modo vertical, os donos de iPhones (principalmente a partir do X) podem aproveitar a inclinação para desbloquear o aparelho com facilidade usando o Face ID.





De acordo com a fabricante, o suporte oferece carregamento rápido para iPhones e outros gadgets. A base está disponível na cor preta por US$70 (mais frete para o Brasil) na loja online da mophie.

MOFT X

Depois de lançar (e fazer sucesso) com o primeiro stand “invisível” para notebooks, a MOFT X levou sua ideia para os dispositivos mais populares da Maçã: falo do iPhone e do iPad. Diferentemente da mophie, o suporte da fabricante não oferece carregamento sem fio, mas proporciona a mesma facilidade para usar os seus gadgets apoiados sobre uma mesa (seja na vertical ou na horizontal).

O design “fino como papel” tem cerca de 73 gramas e oferece também outros usos, como… uma carteira! Com espaço para seu cartão, o stand é extremamente versátil para ajudá-lo a carregar alguns de seus documentos mais importantes. Há, também, um bloco magnético na parte de trás do acessório que permite prendê-lo ao painel do carro ou a qualquer outro lugar com ímã.

Por falar em imã, o suporte oferece, ainda, uma “case” extra para a Apple Pencil que se prende ao Smart Connector do iPad Pro para carregar o lápis. Além disso, é possível colocá-lo na parte de trás do stand e levá-la com segurança onde você for.

O acessório foi anunciado como um projeto no Kickstarter e já bateu a sua meta a pouco mais de um mês do fim da campanha de arrecadação. Com isso, é possível adquirir o stand a partir de US$16 (para iPhone) e US$21 (para iPad), com o início das entregas previsto para novembro.

Brydge

Há exatamente uma semana, a Apple anunciou o novo iPad. As fabricantes de acessórios não perderam tempo para lançar suas novidades criadas especialmente para o tablet de entrada da companhia, entre elas a Brydge, que se tornou popular entre os usuários por suas cases que remetem ao design do MacBook.

A nova case com teclado embutido para o iPad de 10,2 polegadas oferece todos os recursos de outros acessórios semelhantes da Brydge, incluindo compatibilidade com o Bluetooth 4.0, bateria com 12 horas de duração, teclas retroiluminadas e botões com funções específicas do iOS.

No entanto, o destaque desse modelo é o seu design em alumínio, o qual a fabricante diz ter sido feito “com precisão a partir de uma única peça de alumínio de alta qualidade”. A case estará disponível a partir de outubro nas cores prata, cinza espacial e dourada por US$130 — um pouco mais em conta que a Smart Keyboard, da Apple.

Twelve South

Também pensando nos lançamentos recentes da Maçã, a Twelve South não perdeu tempo e já anunciou a nova geração das suas conhecidas cases BookBook (vol. 2) para os novos iPhones.

Como de costume, a nova carteira tudo em um da Twelve South é feita de couro magnético com bolso protetor embutido para que o usuário possa guardar um documento ou então o seu Apple Card. Além disso, o acessório possui outros espaços de armazenamento, tornando-o bastante versátil.

Se o estilo de carteira não é para você, talvez a SurfacePad lhe agrade mais, uma vez que o design mais tradicional, combinado à qualidade dos materiais da Twelve South, faz desse modelo uma ótima opção para proteger o seu iPhone sem perder o estilo — sem contar que eles serão lançados nas cores do iPhone 11.

A BookBook (vol. 2) já pode ser encomendada nas cores marrom e preta (até então) por US$70 para o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max na loja online da Twelve South. A SurfacePad será lançada em breve.

via 9to5Mac: 1, 2; Geeky Gadgets, Redmond Pie