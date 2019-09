Desde que os novos iPhones foram lançados, muitos questionam a quantidade de RAM que os aparelhos possuem e quais são os ganhos reais nas baterias dos dispositivos. Bem, o MacRumors investigou e encontrou as respostas graças a registros da Apple feitos na agência reguladora chinesa TENAA.

Vale ressaltar que a Maçã registra diversos produtos todos os anos na agência e, obviamente, esse conteúdo não tem motivo nenhum para ser falso — utilizando essa mesmíssima fonte de dados, soubemos tais informações dos iPhones X, XS, XS Max e XR, por exemplo.

Mas vamos, então, ao que interessa. Eis as capacidades das baterias e quantidade de RAM dos novos aparelhos:

Modelo Bateria (mAh) RAM iPhone 11 3.110mAh 4GB iPhone 11 Pro 3.046mAh 4GB iPhone 11 Pro Max 3.969mAh 4GB

Abaixo, os números dos modelos de 2018, para comparamos:

Modelo Bateria (mAh) RAM iPhone XR 2.942mAh 3GB iPhone XS 2.658mAh 4GB iPhone XS Max 3.174mAh 4GB

Ou seja, os ganhos em 2019 em bateria foram de 5,7% no iPhone 11, de 14,5% no iPhone 11 Pro e de incríveis 25%(!) no iPhone 11 Pro Max.

Ainda que seja um registro em órgão chinês e que, por lá, os iPhones contam com algumas particularidades (como, por exemplo, a utilização de dois chips físicos ao invés de um eletrônico), bateria e RAM nunca fizeram parte dos componentes os quais a Apple muda de região para região.

Vale notar que a capacidade da bateria do iPhone 11 Pro Max foi vazada por um empregado da Foxconn em meados de agosto — junto a outras informações certeiras como nomes dos aparelhos, cores do iPhone 11 e mais.

Os 4GB de RAM para toda a linha também 2019 é algo que está consistente com os alguns resultados de benchmarks que surgiram na web nos últimos dias. Muito se discutiu, contudo, sobre a possibilidade de os iPhones 11 e 11 Pro terem mais RAM do que o modelo de entrada (6GB, para ser mais exato) — até mesmo por conta de uma possível maior necessidade devido à terceira câmera —, mas tudo indica que essa informação não é correta.

Saberemos mais quanto os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max forem devidamente desmontados pela iFixit, mas os dados acima, como disse, tem tudo para serem verdadeiros.