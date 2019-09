Promoções do dia na App Store: Earth 3D – World Atlas, The DumDumb Race, Mass Rename e mais!

Confira e aproveite a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores desta terça-feira!

Procurando um atlas para aprender um pouco mais sobre o mundo? Conheça o Earth 3D – World Atlas, desenvolvido pela 3Planesoft.



Mais uma vez nosso destaque do dia, esse globo em 3D apresenta as maravilhas do mundo, o mapa físico/político e o clima. Descubra informações fascinantes e úteis sobre o planeta em uma interface simpática e amigável.

O app conta com mais de 2.000 objetos, 500 destaques do mundo e 2.100 fotos, com descrições e muito mais!

Confira um vídeo dele:

Curtiu? Aproveite o oferta! 🧐

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$57 de desconto:

Aproveitem as ofertas até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀