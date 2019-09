Apple libera as quartas versões beta do iOS/iPadOS 13.1 e o tvOS 13 beta 11

A Apple acaba de disponibilizar para desenvolvedores o iOS 13.1 beta 4 (compilação 17A5844a ), o iPadOS 13.1 beta 4 (idem) e o tvOS 13 beta 11 ( 17J5584a ).

Os três sistemas serão lançados para o grande público no dia 30 de setembro, então a Apple certamente está trabalhando duro para deixá-los o mais redondo possível. O iOS 13.0, que chegará para todos amanhã junto ao watchOS 6, não traz todas as novidades prometidas na WWDC19 e ainda contém alguns bugs menores chatinhos.

Até o momento, não há no portal Apple Developer compilações do iOS 13.1 beta 4 para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max — fundamentais para quem colocar as mãos neles nesta sexta-feira poder restaurar backups de dispositivos que estavam rodando essas últimas betas. Pode ser que a Apple tenha decidido só subi-las no portal na própria sexta-feira, porém (assim esperamos).

Como sempre, caso surja algo novo de relevante nessas versões de hoje, avisaremos a todos vocês aqui no site! 😉