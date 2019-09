Câmera do iPhone 11 Pro é colocada à prova em jornada cinematográfica por Tóquio

O lançamento dos novos iPhones ocorrerá nesta sexta-feira (20), mas existem aqueles que já estão com eles em mãos para conferir o potencial dos gadgets, principalmente com relação às câmeras.

Como sabemos, os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max contam com um sistema de câmera triplo, o qual introduz uma nova lente ultra-angular àquelas já existentes (uma grande-angular e outra teleobjetiva) na geração anterior. Isso, naturalmente, significa que as fotos e os vídeos capturados com os novos aparelhos possuem não só uma qualidade maior, mas também oferecem novas possibilidades.

Entretanto, só sabemos o quanto a câmera desses aparelhos é boa… vendo! Dessa forma, o cineasta Andy To foi a Tóquio (Japão) para testar a câmera dos novos iPhones. É possível conferir o resultado no vídeo acima, o qual muitos duvidariam que foi gravado com um smartphone.

Fui a Tóquio com o novo iPhone 11 Pro para testá-lo. O objetivo desse vídeo é apresentar uma história visual que mostre minha jornada ao Japão. A história começa em Tóquio, uma cidade progressivamente futurista que possui um belo cenário para o estilo de edição que eu amo fazer.

O vídeo foi gravado diretamente pelo app Câmera (nativo) sem a ajuda de lentes externas, e editado com o Final Cut Pro X no macOS. Como podemos observar, To trouxe a versatilidade da câmera do iPhone 11 Pro ao passar por uma variedade de ambientes, alterando entre cenários brilhantes e coloridos, a lugares com pouca luz.

O CEO da Apple, Tim Cook, elogiou o resultado:

Stunning work as always, @andyyto! A mesmerizing journey through one of my favorite cities, captured on iPhone 11 Pro. https://t.co/jSJIt8ntTr — Tim Cook (@tim_cook) September 17, 2019 Trabalho impressionante como sempre, @andyyto! Uma viagem fascinante por uma das minhas cidades favoritas, capturada com o iPhone 11 Pro.

Os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max possuem algumas diferenças importantes em relação aos XS e XS Max. Com relação à câmera, ambas as gerações são capazes de gravar vídeos 4K a 60qps, mas nos novos modelos há suporte para alcance dinâmico estendido, melhorando a cor e o contraste das filmagens.

O que você achou do vídeo? Compartilhe a sua impressão abaixo!