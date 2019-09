Chip S5 do novo Apple Watch é basicamente idêntico ao S4; novo iPad tem 3GB de RAM

Evento da Apple é assim: a Maçã fala bastante sobre as melhorias práticas dos seus aparelhos, mas quase nunca se estende sobre as especificações técnicas deles. Por isso, os dias (e semanas) seguintes sempre rendem verdadeiras investigações sobre os números dos novos gadgets — e, claro, não foi nada diferente com os novos iPhones, Apple Watch e iPad.

Já sabemos, por exemplo, que toda a linha de iPhones de 2019 conta com 4GB de RAM — cortesia de um registro feito pela própria Apple numa agência regulatória chinesa. Agora, o desenvolvedor Steve Troughton-Smith confirmou essa informação e trouxe outras novidades com base na compilação mais recente do Xcode.

Em relação ao Apple Watch Series 5, Troughton-Smith confirmou o que todos nós suspeitávamos: o chip S5 que equipa o novo relógio é virtualmente idêntico ao S4 do ano passado, contando somente com a adição de uma bússola (e não giroscópio, como ele citou no tweet) e uma maior memória interna (32GB). O desenvolvedor prefere ver o copo meio cheio, e nota que, ao menos, os usuários não precisarão se preocupar com a possibilidade de o watchOS 6 ser mais lento no Apple Watch Series 4 — já que ele tem entranhas basicamente idênticas em relação ao irmão mais novo.

O desenvolvedor também checou a quantidade de RAM no iPad de 10,2 polegadas: 3GB, o que representa um bom salto em relação aos 2GB do tablet de entrada anterior da Apple. Vale lembrar, entretanto, que o novo iPad tem o mesmo chip A10 Fusion do seu antecessor, então não veremos nele um salto de performance perceptível.

Sobre os iPhones, Troughton-Smith não trouxe nenhuma informação ainda desconhecida, limitando-se a confirmar que nenhum dos novos modelos tem 6GB de RAM — durante a última semana, especulou-se que o iPhone 11 Pro Max poderia ter a quantidade extra de memória, mas parece que os rumores eram infundados.

via MacRumors