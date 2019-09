iPhone 11 Pro é homologado pela Anatel

Nós já havíamos adiantado que os modelos europeus dos iPhones 11 e 11 Pro seriam os comercializados pela Apple aqui no Brasil — isso porque tais modelos oferecerem suporte às bandas 3, 7 e 28, utilizadas pelas operadoras brasileiras para oferecer o 4G e o “4,5G”.

Bem, a Maçã e a Agência Nacional de Telecomunicações foram rápidas: o modelo A2215 (iPhone 11 Pro vendido na Europa e na Ásia) já foi homologado pela agência, conforme informou o Pinguins Móveis.

Trata-se da primeira vez que o iPhone é homologado antes do início das vendas nos Estados Unidos — no ano passado, isso aconteceu três dias depois do início da comercialização do aparelho.

Eis o Certificado de Homologação do aparelho:

As fotos do modelo enviado para a Anatel, porém, ainda não estão disponíveis.

Com isso, é bem provável que os iPhones 11 e 11 Pro Max também já estejam nas mãos da agência sendo avaliados para que seus certificados sejam emitidos.

Os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max estão em pré-venda em diversos países desde o dia 13 de setembro e chegarão às lojas no dia 20 (próxima sexta-feira).

O Brasil não faz parte dessa primeira leva mas, pela velocidade do início do processo de homologação, é bem possível que, em breve, ele já esteja sendo comercializado por aqui — tradicionalmente, a Apple começa a vender o aparelho no país antes do fim do ano.