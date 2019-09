iPhone 11 Pro Max é desmontado antes do lançamento e tem novo design de bateria revelado

Os novos iPhones só chegarão às prateleiras do mundo (ou melhor, dos países que os receberão primeiro) nesta sexta-feira, mas isso não parece ter sido um obstáculo particularmente espinhoso para o canal vietnamita DChannel. Os YouTubers fizeram frente à iFixit e já puseram as mãos num iPhone 11 Pro Max, desmontando o aparelho e revelando alguns dos seus detalhes internos.

O vídeo está em vietnamita e não tem legendas cadastradas, portanto, a não ser que alguém fale o idioma e queira traduzir as falas para nós, precisaremos nos limitar às imagens exibidas — que, por si só, já falam bastante.

Uma das principais mudanças do iPhone 11 Pro Max em relação ao XS Max está na bateria: o formato em “L” permanece o mesmo, mas o componente está significativamente mais espesso e pesado (65g, contra 50g no antecessor). Além disso, o design da peça foi alterado: antes, tínhamos duas células visivelmente separadas; agora, a bateria parece ser um componente único — embora não se saiba se o design interno ainda é de duas células ou se a Apple juntou tudo em uma célula única.

O canal confirmou, ainda, que a bateria do iPhone 11 Pro Max tem 3.969mAh (como já tínhamos visto num registro feito pela Apple junto a uma agência reguladora da China), representando um aumento de apetitosos 25% em relação ao componente do iPhone XS Max.

Outra diferença do novo smartphone em relação ao seu antecessor está na placa lógica: sai a versão em “L” do modelo anterior e volta, no novo, uma placa retangular — porém muito mais compacta que outras usadas pela Apple em iPhones do passado. A placa fica situada entre o módulo de câmera tripla e o conjunto de sensores e câmeras do Face ID, na parte da frente do aparelho — todos eles, também, analisados pelo DChannel, sem grandes surpresas.

Nós, claro, ficaremos atentos para outros desmontes (teardowns) dos novos iPhones em breve, bem como possíveis outras novidades que possam surgir das entranhas dos aparelhos.

