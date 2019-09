MacMagazine 4.0.4: saiu um update inicial do nosso app para o iOS 13

O iOS 13 será lançado amanhã para todos os usuários e, por isso, preparamos um update inicial focado nele para o nosso app — agora, na versão 4.0.4.

Eis o changelog do update:

Rápido update inicial para o iOS 13, pessoal! – Suporte a Handoff entre iPhone e iPad;

– Correções em notificações push;

– Melhoria visual ao atualizar a lista de posts;

– Algumas correções do Modo Escuro no iOS 13. No próximo update, o app passará a respeitar a configuração nativa do sistema referente ao Modo Escuro.

Fica o nosso agradecimento especial ao Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão! Qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Valeu, galera! 😉