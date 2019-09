O Apple Watch representa uma categoria de produto da Maçã que ainda está em crescimento, principalmente quanto ao índice de adoção entre os usuários do vestível. Segundo informações da CNBC, a gigante de Cupertino afirma que 70% dos consumidores estão comprando seu primeiro modelo do Apple Watch, logo, apenas 30% das pessoas estão atualizando de modelos mais antigos.

Isso significa que a base de usuários do relógio da Maçã ainda está em plena expansão, ao passo em que o gadget domina a participação no mercado de smartwatches — em grande parte graças à fama do modelo anterior, o Apple Watch Series 4. No entanto, muitos usuários estarão, em breve, com a nova geração do vestível em mãos (ou melhor, punhos), fazendo-nos pensar no porquê de a Apple não ter apresentado mudanças significativas nessa versão.

Como destacamos, o Apple Watch Series 5 oferece tudo o que os modelos anteriores forneciam, incluindo a possibilidade de realizar um ECG e de detectar quedas. As maiores novidades, no entanto, se limitaram ao aumento da capacidade de armazenamento interna, a introdução da bússola e da tela Retina Sempre Ativa, sem contar que usuários da versão Cellular poderão acionar os serviços de emergência em mais de 150 países.

Por outro lado, algumas características “chave” do gadget vestível foram praticamente inalteradas, como o processador e a bateria — veremos, então, se as mudanças supracitadas serão capazes de convencer os usuários a adquirirem a nova versão do dispositivo, como inferido pela CNBC:

Levando em consideração que 70% dos compradores do Apple Watch nunca tiveram outro modelo anteriormente, então vale a pena comprar o Apple Watch Series 5. Não acho que você precise atualizar do Series 4 e não acho que a Apple esteja realmente preocupada se as pessoas planejam [fazer o upgrade] ou não.

Não obstante, se os novos consumidores de Apple Watches não se interessarem pelo modelo mais recente (devido ao preço, por exemplo), eles ainda poderão adquirir o Apple Watch Series 3, que continuará à venda. Apesar da ausência de alguns novos recursos (além do design “antigo”), esse modelo ainda segue como uma ótima opção à altura de outros dispositivos, como os da Fitbit.

Além disso, vale lembrar que todos os Apple Watches, desde o Series 1, ainda oferecem suporte para as atualizações do watchOS.

via 9to5Mac