A última WWDC foi tão cheia de novidades que ficou difícil memorizar tudo que a Apple apresentou por lá, mas nós estamos aqui justamente para refrescar vossa memória. Uma das áreas destacadas pela Maçã foi a de realidade aumentada: a empresa apresentou uma nova API em Swift, chamada RealityKit, e, para acompanhá-la, um novo app, batizado de Reality Composer.

O aplicativo passou os últimos meses em fase de testes e hoje, junto com a chegada do iOS 13, chegou à sua versão final, já disponível gratuitamente na App Store para todos que quiserem criar experiências em realidade aumentada com (relativa) facilidade.

O Reality Composer, que requer o iOS 13 para funcionar, incorpora o RealityKit numa interface amigável e pronta para o trabalho. Ele conta com uma biblioteca de centenas de objetos virtuais para você começar a criar suas experiências; você pode personalizar esses objetos em tamanho, estilo ou cores ou, além disso, importar seus próprios arquivos USDZ para aprimorar os cenários.

O app conta também com um enorme de leque de opções de animações e áudios (com suporte ao recurso de áudio espacial) para enriquecer a interação dos usuários. Você pode, inclusive, gravar dados da câmera e dos sensores do seu dispositivo iOS para estabelecer onde a experiência AR acontecerá – e, com isso, reproduzi-la sempre que estiver naquele local.

Vale lembrar que uma versão do Reality Composer já existe dentro do Xcode para Mac, então você pode facilmente integrar as experiências criadas nele com as ferramentas presentes no app para iOS (ou vice-versa).

