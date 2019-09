Depois de oito versões de testes e muitas novidades descobertas entre elas, finalmente chegou o dia: a versão final do iOS 13 (de compilação 17A577 , a mesma da versão Golden Master) acaba de ser liberada oficialmente pela Apple para todos os usuários.

Com isso, você pode atualizar seus dispositivos compatíveis agora mesmo para usufruir de todas as novidades do novo sistema. Para conferir um guia completo com todas as formas de atualizar seu aparelho agora mesmo, basta acessar nosso tutorial publicado hoje cedo.

Compatibilidade

Abaixo, listamos todos os aparelhos que podem receber o novo sistema:

iPhones

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE.

Além, é claro, dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max — que já vêm com o iOS 13 instalado de fábrica.

iPod touch

iPod touch (7ª geração).

Lembrando que os iPads agora rodam uma variação do sistema operacional chamada “iPadOS”. A primeira versão dele (já 13.1) sairá no dia 30 de setembro, junto do iOS 13.1.

As novidades do iOS 13

Abaixo, listamos em tópicos as principais novidades trazidas pelo novo sistema. Se você quiser uma cobertura mais aprofundada de todos os detalhes das mudanças, basta navegar pelo nosso site e conferir nossos inúmeros artigos tratando do assunto — é bastante coisa!

Modo Escuro

Um verdadeiro descanso visual para quem acha o iOS muito branco, o Modo Escuro do iOS 13 pode ser ativado pela Central de Controle ou programado para ligar automaticamente à noite. Ele altera o visual de todo o sistema, e apps já adaptados por seus desenvolvedores obedecem à configuração global. Vale lembrar que o recurso também traz uma certa economia de bateria aos iPhones com telas OLED (X, XS, XS Max, 11 Pro e 11 Pro Max), por conta do funcionamento desse tipo de painel.

Apps Câmera e Fotos





Assim como tem acontecido em outras atualizações recentes, a Apple também colocou seus esforços em trazer novos recursos e mais inteligência para o app nativo da Câmera. No iOS 13, será possível controlar a intensidade do Modo Iluminação de Retrato e adicionar um novo efeito, chamado Mono de Alta Tonalidade (nos dispositivos compatíveis, é claro).

No app Fotos, temos um novo modo de visualização que separa os melhores momentos fotografados por você, divididos em coleções por dia, mês ou ano. O aplicativo também traz mais ferramentas de edição e permite até mesmo que você edite vídeos sem sair dele.

Buscar

No iOS 13, os apps Buscar Meu iPhone e Buscar Meus Amigos foram mesclados em um novo chamado Buscar (Find My).

Com uma interface renovada e mais prática, a ideia é que em um único aplicativo você consiga localizar tanto parentes/amigos quanto os seus próprios dispositivos.

Privacidade

Um dos grandes chamarizes de privacidade introduzidos no iOS 13 é um botão. Sim, um botão chamado “Iniciar sessão com a Apple” (“Sign in with Apple”), que pode substituir os ubíquos botões de login do Facebook ou do Google; segundo a Maçã, o processo é muito mais privativo e seguro que aquele oferecido pelas suas concorrentes (embora nem todo mundo concorde com isso), já que você sabe exatamente que tipo de informações está compartilhando.

Além disso, o iOS 13 traz uma novidade para o HomeKit: com o HomeKit Secure Video, usuários podem armazenar na nuvem o conteúdo de câmeras de segurança instaladas por suas casas ou escritórios. Você precisa ter um plano pago do iCloud para isso, entretanto — como explicamos aqui.

Mapas

Finalmente, a Apple conseguiu superar o Google em um quesito na sua plataforma de Mapas: o novo recurso Olhe ao Redor (Look Around), como exploramos nesse artigo, é uma alternativa muito mais poderosa ao Street View, com animações muito mais fluidas e uma captura mais granular.

Além disso, no iOS 13, é possível configurar locais favoritos para navegar até eles rapidamente. Há também a possibilidade de se criar coleções de locais — recurso muito útil para listar lugares que você quer conhecer na sua próxima viagem, por exemplo.

Compartilhamento de áudio nos AirPods

Para aqueles momentos a dois, nada melhor que compartilhar uma bela canção — e o iOS 13 permite justamente isso, com a conexão simultânea de dois pares de AirPods para que você e seu/sua amado(a)/amigo(a)/familiar desfrutem da mesma música.

Memoji

As figurinhas da Maçã baseadas no seu rosto ganharam ainda mais opções de personalização, como novos penteados, acessórios, maquilagens e piercings. Além disso, o iOS 13 traz os Memoji Stickers, pacotes de adesivos estáticos que você pode compartilhar em todos os mensageiros mais populares — você não estará mais restrito ao iMessage, portanto.

Teclado QuickPath

Digitadores rápidos, tremei: importando um recurso já presente em opções de terceiros há anos, o teclado nativo do iOS 13 finalmente permitirá a digitação por deslize. Com o QuickPath, você só precisa sair deslizando o dedo entre as letras da palavra para formá-la — o que é um salvador de tempo para uns, e um pesadelo para outros.

Lembretes

O app Lembretes (Reminders) foi totalmente renovado e está muito mais poderoso. Agora, você pode criar listas inteligentes que organizam e agrupam automaticamente todos os seus lembretes; uma nova barra de ferramentas serve para adicionar rapidamente datas, horários, locais, sinalizações, fotos e documentos escaneados aos seus registros. E a nova tela inicial mostra os lembretes mais importantes logo de cara, para que você nunca perca nada.

CarPlay







O sistema automotivo da Apple está mais independente em integração com o iOS 13: agora, ele não mais reflete o app aberto no seu iPhone, podendo mostrar outro tipo de conteúdo. Temos também um novo app de Calendário próprio e uma renovação do aplicativo para o Apple Music, com destaque para as capas dos álbuns — sem contar, é claro, com a rearrumação da interface.

Desempenho aprimorado

Alguns pontos do sistema foram reprojetados para ter desempenho aprimorado. O Face ID, por exemplo, desbloqueia seu iPhone com uma velocidade até 30% maior, enquanto os apps podem abrir até duas vezes mais rápido — além de pesarem menos, como vimos nesse post.

Novo indicador de volume

Apesar de pequena, essa é uma das melhores mudanças do iOS 13: sai o indicador de volume jurássico antigo, que ocupava uma área enorme no centro da tela e cobria a visão de seja lá o que você estivesse fazendo no seu aparelho, e chega um novo, muito mais amigável, que surge à esquerda da tela — e ainda permite que você controle o volume deslizando com o dedo para cima e para baixo.

Realidade Aumentada

O ARKit ganhou ainda mais melhorias no iOS 13: agora, ele é capaz de detectar pessoas e posicionar objetos na frente ou atrás deles, para uma sensação ainda maior de realismo. Também foi embutido no framework um recurso de captura de movimento (para reproduzir num objeto virtual os movimentos de uma pessoa, por exemplo) e o acompanhamento de múltiplos rostos, para detectar a expressão de até três pessoas ao mesmo tempo. Essas novidades são restritas a um número pequeno de aparelhos, entretanto.

Apple Arcade

Junto ao iOS 13, a Apple disponibilizou também o Apple Arcade, sua plataforma de assinatura de jogos. Na verdade, ela já havia disponibilizado tudo no dia 16/9, desde que o usuário estivesse usando a versão Golden Master do iOS 13 ou a última versão beta do iOS 13.1.

A ideia é que novos sejam lançados semanalmente.

O Arcade custa apenas R$9,90 mensais, conta com um período de testes de um mês e pode ser compartilhado por toda a família — desde que você tenha ativado o recurso Compartilhamento Familiar.

Como instalar?

Como falamos no começo do artigo, nós preparamos um artigo completo, destrinchando todas as opções que você tem para instalar o iOS 13 da maneira que melhor lhe convier (simplesmente fazendo o update do iOS 12 para o 13 pelo próprio aparelho, instalando manualmente pelo Mac/PC, fazendo uma instalação limpa, a fim de corrigir algum erro ou melhorar o desempenho do dispositivo, etc.).

Vale a pena conferir!

· • ·

Lembrando que, embora o lançamento de hoje seja totalmente oficial e que essa mesma compilação do iOS 13 seja a que está instalada nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max que chegarão às lojas amanhã, o sistema ainda não está lá 100% redondinho — não é à toa que a Apple já prometeu liberar o iOS 13.1 no próximo dia 30. Ou seja, se você tiver paciência, é recomendável aguardar até lá.

Pois bem, quem já está rodando o iOS 13? Compartilhem conosco vossas experiências logo abaixo!

Atualização 14/09/2019 às 14:51

A quem interessar possa, nosso guia completo de instalação do iOS 13 foi atualizado agora mesmo com links diretos para o download dos arquivos IPSW do novo sistema.