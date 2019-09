iPadOS e iOS 13.1 são adiantados para o dia 24; versão beta para iPhones 11 e 11 Pro é lançada

Na última semana, logo após a keynote dos novos iPhones, publicamos uma espécie de cronograma de lançamentos das próximas atualizações de software da Apple. À época, a Maçã tinha anunciado que o iOS 13.1 seria disponibilizado no dia 30 de setembro, junto com o iPadOS. Não é mais o caso, entretanto.

Por motivos desconhecidos, a gigante de Cupertino resolveu adiantar o lançamento dos dois sistemas: agora, o iOS 13.1 e o iPadOS (que, ao que tudo indica, também virá com o número de versão 13.1) chegarão já na próxima terça-feira, dia 24.

A notícia é boa para usuários de iPhones, já que uma atualização .1 sempre chega para corrigir inevitáveis bugs e instabilidades encontradas no update inicial para um novo sistema. Ela é melhor ainda, entretanto, para donos de iPads, já que o iPadOS ainda não foi disponibilizado pela Apple — com a mudança, portanto, os usuários dos tablets poderão desfrutar das novidades do novo sistema quase uma semana antes do esperado.

De resto, o cronograma da Apple permanece inalterado. O tvOS 13 ainda está marcado para chegar no dia 30/09, enquanto o macOS Catalina segue sem data de lançamento definida — a Apple promete o novo sistema para outubro, sem especificar uma data.

iPhones 11 e 11 Pro

Enquanto isso, a Apple já tratou de disponibilizar também a quarta versão beta do iOS 13.1 para iPhones 11 e 11 Pro [Max]. A atualização é exatamente igual àquela liberada ontem para outros aparelhos — a única diferença é que, agora, os novos iPhones (que serão lançados amanhã) já podem ser utilizados para testes.

Por ora, a versão de testes é exclusiva para desenvolvedores, mas avisaremos o public beta pintar no Apple Beta Software Program.

via 9to5Mac