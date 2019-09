Shazam ganha suporte ao Modo Escuro; Fantastical 2, Pocket Casts, VLC e mais são atualizados

O iOS 13 já está quase aí e muitos desenvolvedores aproveitaram o lançamento do novo sistema operacional para atualizar os seus aplicativos com algumas das novidades mais cobiçadas dessa nova versão — entre elas, o Modo Escuro.

Assim, um apanhado de apps ganharam novas versões recentemente com suporte ao novo OS; entre eles, temos o popular calendário Fantastical 2, o gerenciador de podcasts Pocket Casts e o reprodutor do Apple Music, Marvis Pro. Além disso, o app de academia SmartGym e o Google Notícias também foram atualizados.

É claro que a própria Apple não iria ficar de fora dessa: ela também atualizou o app Shazam com suporte ao novo tema, como veremos a seguir.

Shazam

Como dissemos, o app de descoberta de músicas foi atualizado com suporte ao famigerado Modo Escuro, o qual será um dos principais recursos disponibilizados com o iOS 13.

Assim, ao atualizar tanto o iPhone (mais tarde) quanto o app Shazam, este será exibido automaticamente no Modo Escuro sempre que esse recurso estiver ativado no dispositivo.

A atualização mais recente também permite que os usuários enviem músicas para o seu serviço de streaming favorito e compartilhem faixas com outras pessoas mais rapidamente. Dessa forma, basta pressionar e segurar sobre uma música para enviá-la ao app de streaming do seu aparelho ou então tocar com dois dedos em qualquer lugar de uma playlist e arrastá-la para baixo para selecionar múltiplas faixas.

Fantastical 2

Assim como o Shazam, o popular calendário para iPhone e iPad também foi atualizado com suporte ao iOS 13 e ao Modo Escuro, além de melhorias nos parâmetros do app para os Atalhos da Siri.

No iPad, o app também ganhou suporte a múltiplas janelas de calendários.

Pocket Casts

Adquirido pela National Public Radio (NPR) dos Estados Unidos, no ano passado, o gerenciador de podcasts foi atualizado recentemente com uma mudança mais comercial do que de software: agora ele está disponível para download gratuitamente, tanto no iOS quanto no Android.

Uma preocupação comum com aplicativos pagos que reduzem os preços ou passam a ser “gratuitos” é que os principais recursos do app só podem ser acessado a partir de uma assinatura. Felizmente, a versão “0800” do Pocket Casts “manterá todos os recursos existentes que os ouvintes conhecem e amam”.

Mais precisamente, esses recursos incluem o Modo Escuro, a sincronização entre múltiplas plataformas e os efeitos de áudio do app. Ainda assim, o Pocket Casts oferecerá, em breve, novas opções de assinatura para usuários que queiram salvar vários tipos de conteúdos na nuvem — como episódios de podcasts, audiolivros, gravações e qualquer formato de áudio — com opções de armazenamento de até 10GB.

A assinatura também fornecerá acesso ao web app do serviço para navegadores em geral. Contudo, se você já havia adquirido o acesso à versão web da plataforma anteriormente, ganhará automaticamente três anos do Pocket Casts Plus.

VLC for Mobile

O famoso reprodutor de mídias para macOS e iOS ganhou uma interface completamente nova e mais intuitiva nessa atualização. Segundo a desenvolvedora, esse foi o primeiro passo para versões futuras que melhorarão ainda mais o visual do app.

O serviço também conta com um novo código de gerenciamento de biblioteca, que permite uma organização ainda melhor dos seus arquivos de música. Assim, é possível navegar por álbum, gênero, artistas e músicas. Ademais, as playlists têm sua própria guia dedicada agora.

Por fim, não poderia faltar ele: o suporte ao Modo Escuro, o qual é possível definir a partir das configurações do app.

Marvis Pro

Nós falamos sobre o Marvis Pro em junho passado e, agora, o cliente do Apple Music recebeu uma baita de uma atualização — a qual, naturalmente, prioriza o suporte ao iOS 13.

Da mesma forma que o Shazam, o Marvis Pro agora conta com o Modo Escuro, o qual é ativado automaticamente de acordo com as preferências do seu dispositivos (instalado com o iOS 13). Além disso, o app pode salvar um número maior de pesquisas — mais precisamente, até 50.

Os assinantes do Apple Music que utilizam o Marvis Pro também podem, a partir de agora, curtir ou não álbuns e playlists pelo próprio app. Outra mudança visual permite ocultar os botões para pausar/mudar de faixa na tela de reprodução, por meio das configurações do app.

Outras alterações nessa atualização incluem novos filtros e regras inteligentes para classificar músicas e vídeos, além de poder ocultar categorias de músicas.

SmartGym

O app de treino de academias SmartGym também ganhou uma de suas maiores atualizações recentemente. Entre as novidades dessa versão, o app do serviço para o Apple Watch agora é totalmente independente do iPhone.

Além disso, é possível criar novos Atalhos da Siri com parâmetros atualizados. Nesse sentido, é possível definir um atalho para resumir sua semana de exercícios e, em seguida, pedir à Siri o resumo de determinado dado, como calorias, batimentos cardíacos ou distância percorrida.

Nessa versão, os treinadores também poderão usar a realidade aumentada para detectar a postura dos seus alunos, incluindo a angulação dos ombros durante os exercícios — no entanto, isso requer um iPhone XS, XS Max, XR ou posterior.

No iPad, é possível criar várias janelas de exercícios com diversas fichas, podendo visualizá-las agrupadas em uma mesma tela. Além disso, é possível arrastar fichas entre janelas no tablet, alternando-as entre os alunos.

Google Notícias

O Google também está se preparando para o lançamento do iOS 13 e decidiu atualizar o seu app de notícias com suporte ao Modo Escuro do novo sistema. Além disso, a empresa afirma que corrigiu alguns erros e melhorou o desempenho do app nessa nova versão.

via 9to5Mac, 9to5Google