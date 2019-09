A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) está realmente rodando a todo vapor nesse fim de ano: depois de homologar os iPhones 11/11 Pro e, posteriormente, o 11 Pro Max, o órgão emitiu hoje a aprovação necessária para venda em território nacional do Apple Watch Series 5 e do novo iPad.

Os modelos homologados do relógio são os dotados somente de GPS: A2092 e A2093 . Até o momento, as versões GPS + Cellular ainda não apareceram no site da Anatel, mas — considerando o ritmo das coisas — isso deverá acontecer muito em breve.

O iPad, por sua vez, foi homologado somente na sua versão Wi-Fi ( A2197 ); da mesma forma que com o Apple Watch, a conectividade celular deve atrasar um pouco os processos na Anatel e o dispositivo mais caro poderá levar mais alguns dias para pintar no site do órgão.

Por fim, mais três baterias de iPhones foram homologadas nessa última leva de certificações. Seus códigos são 616-00641 , 616-00659 e 616-00651 , mas não temos como saber quais identificadores representam componentes de cada iPhone. O fato é que a Anatel já homologou nove baterias diferentes para o smartphone nos últimos dias.

No fim das contas, o que importa é que o caminho para lançamento nacional dos produtos está livre — agora, tudo depende da Apple.