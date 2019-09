Depois de impressionantes 11 versões beta, parece que o ciclo de testes do tvOS 13 está finalmente encontrando seu capítulo final: a Apple liberou agora há pouco, para desenvolvedores, a versão Golden Master (GM) do sistema (compilação 17J5584a ).

A versão GM de um sistema representa a candidata final a lançamento — isto é, em teoria, tudo deve estar pronto e perfeitamente acertado para ser aberto ao grande público. Se nenhuma falha ou grande instabilidade for encontrada, será exatamente essa versão do tvOS 13 que chegará às mãos dos donos de Apple TVs ao redor do mundo no dia 30 próximo.

Ainda não há informações se a versão GM do tvOS 13 traz alguma diferença em relação às versões beta lançadas ao longo dos últimos meses; caso algo de novo seja encontrado, avisaremos aqui, claro. Também voltaremos a esse post quando essa compilação do sistema for liberada para testes públicos no Apple Beta Software Program.

Bons testes!