Entre as (muitas!) novidades do iOS 13, uma anunciada pela Apple na última WWDC acabou atrasando e ficando para o iOS 13.1, que está marcado para chegar na próxima terça (24). Falo do compartilhamento de áudio, recurso que permitirá aos usuários compartilhar áudio (dãa) entre dois pares de AirPods — para que duas pessoas ouçam uma música cuja fonte venha do mesmo iPhone, por exemplo, sem ter que dividir os fones.

Notem que eu falei em AirPods no parágrafo acima — até agora, supunha-se que apenas os fones sem fio da Apple seriam suportados pelo recurso. Felizmente, o Engadget descobriu hoje que não é o caso: fones Beats equipados com os chips H1 ou W1 também poderão usufruir do compartilhamento de áudio no futuro sistema.

Compartilhamento de áudio em ação (com AirPods)

Para quem está perdido nos recursos e hardware da linha da Beats, esses são os fones equipados com os chips da Apple que ganharão o recurso:

Studio3 Wireless

BeatsX

Powerbeats3 Wireless

Solo3 Wireless

Powerbeats Pro

A matéria do Engadget informando sobre a novidade diz que os fones receberão a funcionalidade no dia 23 próximo — o que parece ser uma imprecisão, já que o iOS 13.1 só será liberado no dia seguinte, 24/09. Ainda assim, vale a pena ficarmos atentos para quaisquer novidades nesse sentido (a Apple já mudou a data de lançamento do futuro sistema, afinal).

Vale lembrar que o compartilhamento de áudio funcionará apenas no iPhone 8 ou aparelhos posteriores. Por outro lado, você poderá combinar fones de diferentes tipos no “mix” (como um par de AirPods e um Solo3 Wireless ouvindo a mesma música, por exemplo), o que torna o recurso mais útil. Bacana, não?