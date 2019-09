Senhoras e senhores, finalmente: depois de quase três anos, a loja mais icônica da Maçã está, novamente, com as portas do seu famoso cubo de vidro abertas para o grande público.

Apenas como uma breve recapitulação dos últimos 974 dias, a Apple Fifth Avenue, em Nova York, fechou para reformas em 20 de janeiro de 2017, mudando-se temporariamente para um espaço logo atrás da loja principal — onde, anteriormente, funcionava a famosa loja de brinquedos FAO Schwarz. De lá para cá, muita coisa aconteceu: o cubo de vidro foi removido, surgiram imagens de uma maquete da reforma e discutimos rumores, não concretizados, de que o cubo viraria um estúdio da rádio Beats1.

Bom, isso tudo está no passado — o que importa é que agora a loja já está entre nós. A nova vice-presidente sênior de varejo da Maçã, Deirdre O’Brien, já tinha exposto alguns detalhes sobre a nova Apple Fifth Avenue na última keynote da empresa; hoje, entretanto, podemos admirar a beleza interna do novo espaço por meio de várias fotos divulgadas oficialmente pela gigante de Cupertino.

Como podemos ver pelas imagens, a Apple (e o estúdio de arquitetura Foster+Partners, parceiro tradicional da Maçã) fez uma renovação radical na área interna da loja. O aspecto de calabouço, com luzes artificiais e tons cinzentos saiu, e no lugar dele chegou um espaço arejado — ainda que totalmente subterrâneo — com dezenas de pequenas claraboias (algumas das quais, na praça acima da loja, são integradas a bonitos bancos circulares).

Um detalhe muito legal está nesses anéis de luz integrados às partes internas das claraboias. Dotados de uma espécie de tecnologia True Tone própria, eles podem ajustar a temperatura de cor da luz emitida de acordo com a luz solar (ou falta dela), criando um ambiente sempre banhado em tons quentes e aconchegantes.

Além disso, a loja quase dobrou de tamanho e seu pé-direito foi significativamente aumentado, ampliando ainda mais a sensação de leveza — efeito potencializado pela presença de vegetação interna, que tem se tornado comum em Apple Stores recentes.

O espaço conta com o tradicional telão para as sessões Today at Apple, duas Boardrooms para reuniões internas e uma sala chamada de Experience Room, que parece com uma sala de estar real e serve para demonstrar a integração dos produtos e serviços da Apple — e, atualmente, ela é focada numa demonstração prática do funcionamento dos HomePods.

Experience Room | Foto: The Verge

O cubo de vidro em si permanece o mesmo, mas a escadaria central, quanta diferença: sai a famosa construção em vidro e chega, no lugar dela, uma nova (e belíssima) estrutura em aço inoxidável, com 43 degraus flutuantes que se integram ao guarda-corpo em peça única de vidro e ao alçapão central, com um elevador.

Fotos: The Verge

Vale notar que a reforma adicionou duas entradas adicionais à loja, nas laterais, para evitar as tradicionais filas nos portões do cubo; ambas contam com escadarias esculpidas em pedra, como temos visto em outras Apple Stores recentes.

Fotos: 9to5Mac

Por ser tradicionalmente a loja mais visitada da Apple no mundo, a Maçã montou uma verdadeira operação de guerra para garantir que todos os clientes sejam atendidos, seja na área de vendas ou na de suporte técnico. Segundo a empresa, a nova Apple Fifth Avenue tem 900(!) funcionários, que falam mais de 30 idiomas; os balcões do Genius Grove, agora, estendem-se por toda a loja, para que sempre haja espaço para consultas.

A inauguração

A Apple Fifth Avenue reabriu oficialmente as portas hoje, às 8h da manhã no horário local. O timing foi oportuno — centenas de clientes, afinal, formaram filas para comprar seus novos iPhones e Apple Watches no primeiro dia de vendas (e conhecer o novo espaço, naturalmente).

Tim Cook foi o mestre de cerimônias da manhã: o CEO da Maçã cumprimentou pessoas na fila, tirou selfies, participou da contagem regressiva e abriu as portas da nova loja, integrando-se aos empregados da Apple Store para receber os clientes e distribuir high fives aos recém-chegados. Quem também esteve por lá, naturalmente, foi Deirdre O’Brien, chefona de varejo da empresa.

O próprio Cook foi ao Twitter celebrar a reinauguração e compartilhar algumas fotos (atenção para a primeira com o rapaz tirando selfies com um smartphone Android):

The cube is back! Our Fifth Avenue store has always been a special place for Apple and visitors from around the world. We ❤️ NY! pic.twitter.com/av9S1tD1DX — Tim Cook (@tim_cook) September 20, 2019 O cubo está de volta! Nossa loja na Quinta Avenida sempre foi um lugar especial para a Apple e visitantes do mundo inteiro. Nós amamos Nova York!

A Apple Fifth Avenue, como anteriormente, ficará aberta 24 horas por dia durante os 365 dias do ano — e vocês já podem voltar a considerar uma visitinha à Big Apple. Boa viagem! 😀