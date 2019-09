Lembra de quando eu disse que, este ano, a iFixit foi superada por um canal vietnamita no desmonte dos novos iPhones? Bom, a firma de reparo não se fez de rogada: em vez de realizarem os teardowns do jeito tradicional, os integrantes da equipe resolveram deixar a coisa ainda mais dramática e abrir o iPhone 11 Pro ao vivo na frente da câmera.

O desmonte do iPhone 11 Pro “comum” foi feito hoje mais cedo e já pode ser conferido no YouTube; agora, a firma está dissecando o iPhone 11 Pro Max — não mais em frente às câmeras, mas ainda assim atualizando as descobertas ao vivo na página referente ao aparelho.

No geral, a iFixit não chegou a perceber grandes novidades em relação ao vídeo vietnamita — exceto em um ponto: a firma descobriu indícios de que os novos iPhones de fato têm o hardware necessário para o recurso de carregamento bilateral (aquela funcionalidade que permite não só carregar o smartphone, mas fornecer carga a outros aparelhos, como AirPods).

A evidência está em dois conectores que ligam a bateria à placa lógica. Ao desconectar um deles, a equipe percebeu que o iPhone continuou ligado, mas passou a carregar apenas pela porta Lightning, e não mais por contato — ou seja, ao menos aparentemente, esse segundo conector é exclusivamente responsável por ligar a placa ao módulo de carregamento sem fio.

Como escreve a equipe:

Com o aparelho ligado, nós desconectamos o conector localizado na parte inferior da bateria e o iPhone continuou ligado e carregando pela porta Lightning — mas não pelo carregamento wireless. Aparentemente, esse conector adicional representa uma conexão direta com a bobina de recarga sem fio, o que seria um recurso importante para o carregamento bilateral. Além disso, quando nós plugamos o conector novamente, o iPhone exibiu temporariamente um alerta de temperatura antes de voltar ao normal. Nós suspeitamos que ele perdeu contato com um dos sensores de temperatura da bateria e se desligou; isso soa muito como um recurso de gerenciamento do calor gerado pelo carregamento reverso.

Se vocês estão acompanhando a novela, os iPhones 11 Pro foram apresentados sem suporte ao recurso de carregamento bilateral, mesmo após meses de rumores afirmando que os aparelhos trariam essa opção. Poucos dias após o anúncio, entretanto, o leaker Sonny Dickson afirmou que os iPhones teriam, de fato, hardware para a funcionalidade e que a Apple tinha desabilitado-a pelo software por alguma razão misteriosa. Agora, a iFixit corrobora essa hipótese na prática.

Com isso, parece que o palpite certeiro foi o de Ming-Chi Kuo, poucos dias antes do lançamento dos novos aparelhos: segundo ele, a Apple tinha cancelado o carregamento bilateral de última hora porque a eficiência do recurso “não poderia atender aos requisitos” da empresa. Como as peças para implementá-lo já estavam nos iPhones, o jeito foi desabilitar tudo via software.

Obviamente, considerando a hipótese de que o carregamento bilateral nos iPhones representasse um risco aos aparelhos (e consumidores), é muito melhor que a Apple tenha cancelado o recurso do que forçar seu lançamento e ter que remediar o problema depois. Ainda assim, se a hipótese for comprovada, teremos aqui mais uma marca no histórico complicado que a Maçã está desenhando nas tecnologias de carregamento sem fio.

O que vocês acham?

via iMore