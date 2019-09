Lembram-se que, no fim do ano passado, após o debute do watchOS 5.1.2, surgiram indícios aqui e ali sobre o lançamento de Smart Battery Cases para os iPhones XS e XR, que logo depois foram confirmados? Agora, cá estamos com os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max e, mais uma vez, rodeados por burburinhos sobre a possibilidade de os novos modelos também ganharem suas respectivas cases com bateria externa.

Em se tratando de sistemas, quem possui um histórico positivo em desvendar esse tipo de informação é o conhecido desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo — e foi exatamente o que aconteceu aqui. A possibilidade foi descoberta nas entranhas do iOS 13.1 e, de acordo com ele, há referências a três novos modelos de Smart Battery Cases nos códigos da futura versão do sistema operacional móvel da Maçã (que deverá ser lançada no dia 24 próximo).

Segundo Rambo, os códigos de modelos são A2180 , A2183 e A2184 — presumivelmente para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, respectivamente. É interessante notar que, por mais que a performance da bateria dos novos iPhones tenha evoluído significativamente (principalmente no modelo de 6,5″), a Apple ainda oferecerá a opção aos usuários para expandir ainda mais essa capacidade.

Ainda não se sabe quando as tais cases serão (ou seriam) lançadas, mas definitivamente a Apple não deixará passar o período de compras de fim de ano para começar a vender os novos acessórios. Aguardemos, portanto.

via 9to5Mac