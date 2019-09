Se você acompanhou as novidades apresentadas durante a keynote da Apple da última semana, então se lembrará que além de hardwares e serviços, a companhia também anunciou novidades para o varejo — incluindo uma mudança na logística de vendas do Apple Watch, a começar pelo recém-lançado Series 5.

Chamada de Apple Watch Studio, a nova experiência de personalização do relógio permite que os consumidores escolham todas as características do gadget antes de comprá-lo, em vez de ter que selecionar uma das opções pré-definidas da Maçã e adquirir outras pulseiras (separadamente) para completar o visual que você havia desejado para o seu Apple Watch.

Vale lembrar que, com o lançamento do Apple Watch Series 4, já era possível adquirir o relógio separadamente da pulseira, o que de certa forma prenunciava o Apple Watch Studio. No entanto, a partir de hoje, as Apple Stores (online e físicas) passam a oferecer uma nova forma de personalizar o gadget vestível.

Na prática, é como se você estivesse montando um sanduíche: você escolhe cada detalhe, incluindo o tamanho da caixa (e se ela será de alumínio, aço inoxidável, titânio ou cerâmica), a cor e qual pulseira acompanhará as escolhas anteriores. De acordo com a Apple, existem mais de 1.000(!) combinações diferentes para os consumidores testarem.





Nas lojas físicas, um membro da equipe da Maçã explicará as opções disponíveis e responderá as perguntas sobre as diferenças de cada modelo e material; quando você estiver pronto para comprar, ele adicionará tudo o que você escolheu ao seu carrinho. Você não paga nada por essa experiência, claro.

Mas nem tudo são flores, infelizmente: um ponto negativo de tudo isso é que você não pode misturar e combinar produtos de coleções diferentes, o que significa que não é possível comprar um Apple Watch com caixa de titânio e adicionar uma pulseira loop esportiva da Nike. Tecnicamente, não há nada que o impeça de experimentar essas combinações na loja e comprá-las separadamente, mas não como parte do “combo” de uma opção.

Página do Apple Watch Studio em Portugal

Se você não pode ou não consegue visitar uma Apple Store, é possível acessar a página do Apple Watch Studio para montar o dispositivo da forma como você preferir, ou então usar o app Apple Store para isso. Vale notar que, como o Apple Watch Series 5 não está disponível no Brasil, essa opção não é válida por aqui, ainda; além disso, virtualmente o usuário perde a oportunidade de experimentar suas combinações, mas ainda assim é interessante ter a opção de escolher o seu Apple Watch perfeito online.

via 9to5Mac