As atualizações da Maçã continuam a todo vapor: depois de liberar a versão final do iOS 13 e do watchOS 6, a gigante de Cupertino disponibilizou ontem à noite a mais recente atualização do Safari para usuários do macOS Mojave (10.14) e do High Sierra (10.13).

O Safari 13 não chega a ser um update revolucionário, mas traz todas as atualizações importantes de segurança e privacidade — além, claro, de novos recursos aqui e ali. Temos, por exemplo, uma nova página inicial com seus favoritos, sites mais visitados e as páginas que você visitou recentemente; além disso, um novo “palpiteiro” de senhas avisa caso você digite uma palavra-passe muito fraca ao criar uma conta em algum site, te dando a opção de gerar uma senha forte e segura automaticamente.

Nova tela inicial do Safari 13

Há outras pequenas mudanças que tornarão a vida dos usuários ligeiramente mais fácil. Por exemplo, caso você digite uma URL na barra de endereços e a página em questão já esteja aberta numa aba perdida, o navegador te dará a opção de pular direto para lá; é possível, também, ativar o modo Picture in Picture diretamente do botão de áudio em determinada aba.

Temos, por fim, vários novos recursos de segurança, como uma atualização do Intelligent Tracking Prevention para impedir que rastreadores te sigam pela internet. A performance do navegador também está aprimorada, com vários pequenos ajustes de renderização e processamento de páginas.

Vale lembrar que o Safari 13 virá embutido com o macOS Catalina, quando o sistema for lançado no próximo mês, e também já está incluído no iOS e iPadOS 13 — sobre a nova versão do navegador móvel, nós tratamos de todas as novidades dela nesse post. Usuários do macOS Mojave ou do High Sierra podem fazer a atualização agora mesmo: no caso do primeiro, isso é feito na seção “Atualização de Software” nas Preferências do Sistema; no segundo, o update pode ser obtido pela App Store.