Vídeo: as novidades das câmeras dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max

Abrir as caixas dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max foi só o começo: chegou a hora de falar um pouco do que a Apple preparou para as câmeras dos seus novos dispositivos.

Enquanto no iPhone 11 nós temos agora uma grande-angular e uma ultra-angular, nos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max temos essas duas, além da teleobjetiva (que nos permite um zoom óptico de 2x).

A adição dessa ultra-angular nos sucessores dos iPhones XR e XS/XS Max fez a Apple repensar um pouco a interface do aplicativo nativo Câmera, que agora, como explicamos no vídeo, vem com boas mudanças.

Também falamos do QuickTake (um novo recurso para filmar/utilizar o modo Burst, ou seja, tirar fotos em sequência) e das novidades da câmera frontal, que agora conta com um sensor de 12MP em vez de 7MP e traz um ângulo melhorado para selfies em grupo — sem falar, é claro, nas “slofies”, vídeos em câmera lenta a 120 quadros por segundo que, agora, podem também ser feitos com a câmera frontal.

Confira o vídeo acima e, se gostar, compartilhe-o com os amigos interessados em saber o que mudou na câmera dos novos iPhones. Ah, se você sentiu falta do Modo Noite (Night Mode) e de exemplos práticos de fotos, aguarde pois ainda publicarmos um vídeo com tudo isso! 😉