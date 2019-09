Depois do unboxing dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max, e do iPhone 11 (todas as cores!), chegou a hora do novíssimo relógio inteligente da Maçã, o Apple Watch Series 5.

O grande diferencial do Series 5 não está tão visível (pelo menos não com o relógio desligado), já que é a capacidade dele de ficar com a tela sempre ligada. Há, porém, um novo material utilizado pela Maçã (titânio) na fabricação do Apple Watch Edition — junto a ele, temos também um modelo de cerâmica, mas tal material já havia sido utilizado na época do Series 3. O unboxing desse modelo, contudo, ficará para depois. 😉

De resto, as diferenças são bem poucas a ponto de ser quase impossível distinguir um Series 5 de um Series 4 simplesmente olhando para o relógio.

Confira o vídeo!