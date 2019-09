Apple TV+: CEO da Netflix fala de “competição difícil”; Príncipe Harry diz que programa de Oprah poderá “salvar vidas”

Ansioso para o lançamento do Apple TV+? Saiba que você não está sozinho (e eu não estou falando de mim). O CEO da Netflix, Reed Hastings, também mal consegue esperar, porém ele tem as suas preocupações (obviamente), de acordo com uma nova reportagem da Variety.

A apreensão de Hastings não seria por menos: além do Apple TV+, o Disney+ também será lançado em novembro, ou seja, a Netflix terá que sambar para não perder assinantes para nenhum dos dois prósperos (e gigantes) serviços. Sabendo disso, o executivo afirmou que será “um mundo totalmente novo a partir de novembro” e que a Netflix terá uma “dura concorrência”, mas que a empresa continuará seguindo a sua estratégia de oferecer programas de TV e filmes “que as pessoas simplesmente amam”.

Embora tenhamos competido com muitas pessoas na última década, será um mundo totalmente novo a partir de novembro, entre o lançamento da Apple e o da Disney e, é claro, a expansão da Amazon. Será uma competição difícil. Os clientes terão muitas opções de escolha.

Em meio ao surgimento de tantos novos serviços de streaming de vídeo, Hastings apontou que os custos de produção de programas de TV desse nicho aumentarão graças a empresas como a Apple e a Disney, que agora também disputam um “valioso espaço de produção em áreas muito procuradas”. Segundo ele, um dia os investimentos na série “The Crown” (a qual pode não ser uma das mais caras de todas, mas está entre as produções mais onerosas para a Netflix) parecerá uma “pechincha”.

Vale lembrar que o Disney+ será lançado no dia 12 de novembro com um enorme catálogo de filmes e programas de TV da gigante cinematográfica, incluindo produções de algumas de suas maiores subsidiárias, como a Marvel, a Pixar e a National Geographic. Além disso, a Apple oferecerá um ano grátis de assinatura do seu serviço na compra de um iPhone, iPad ou Mac, enquanto a Disney disponibilizará três anos de assinatura pelo preço de dois.

Princípe Harry sobre o programa com Oprah

Em abril passado, informamos que o Príncipe Harry faria um programa sobre saúde mental com a apresentadora americana Oprah Winfrey para o Apple TV+, mas até então não havia sido divulgado o papel específico do Duque de Sussex na produção. Agora, uma nova entrevista do The Telegraph dá ainda mais detalhes sobre a empreitada do membro da família real na criação.

De acordo com a matéria, o Príncipe Harry idealizou a produção com Oprah e desde então vem atuando como produtor executivo da série, que deverá ser lançada no ano que vem:

Quando [o príncipe Harry] conheceu Oprah Winfrey e percebeu sua paixão compartilhada pela saúde mental, a ideia para a série nasceu. E ele está presente desde então, com o Duque organizando inúmeras reuniões em Londres com Oprah e ajudando a selecionar a equipe criativa por trás disso…

Por ora, sabemos que a série se concentrará em quebrar o estigma e a vergonha que cercam as doenças mentais — mostrando exemplos de pessoas que lutaram contra os “sentimentos mais sombrios de suas vidas”, como coloca o Príncipe Harry. O objetivo da produção, para o Duque, é ajudar a salvar vidas:

Se os espectadores puderem se relacionar com a dor e talvez a experiência [dos participantes], isso poderá salvar vidas, pois focaremos na prevenção e nos resultados positivos desses casos.

Harry conta, ainda, que ele e Oprah sentiram uma enorme responsabilidade de “acertar”, especialmente pois saúde mental é um tópico próximo do Príncipe — que revelou, em 2017, o quão perto ele chegou de um “colapso mental” após a morte de sua mãe, a Princesa de Gales Daiana, que faleceu em 1997.

Novos trailers

A Apple também divulgou um apanhado de novos trailers e sneak peeks de suas produções originais recentemente. Alguns deles foram exibidos durante a cerimônia do Emmy, que ocorreu ontem (22/9) em Los Angeles, na Califórnia.

“Dickinson”

Após divulgar um pequeno trecho do drama “Dickinson”, estrelado por Hailee Steinfeld, no fim do mês passado, agora a gigante de Cupertino compartilhou um novo trailer (ainda mais completo) para a produção, confira:

O trailer também conta com a nova música de Steinfeld, “Afterlife”, criada especialmente para a série.

Junto ao trailer, a companhia divulgou um sneak peek de Steinfeld como a poetisa Emily Dickinson, na qual ela faz um pequeno monólogo, veja:

“Dickinson” estará entre os primeiros programas originais a serem lançados com o Apple TV+, no dia 1º de novembro.

“For All Mankind”

A Apple também publicou um pequeno vídeo de divulgação da sua série especial “For All Mankind”. O trecho foca no emporaderamento feminino ao destacar a astronauta Tracy Stevens, interpretada pela atriz Sarah Jones.

No vídeo, é possível ouvir a voz de um homem que diz: “Olhe para você, Tracy Stevens. Você será uma candidata a astronauta.” Stevens responde: “Não. Um dia eu vou ser astronauta.”

A Maçã também publicou um sneak peek da série, com ênfase no momento em que a antiga União Soviética (URSS) chegou à Lua (antes dos americanos, como o proposto pela série). Confira a reação dos americanos, em choque:

Assim como “Dickinson”, “For All Mankind” também será lançado com o Apple TV+ no dia 1º de novembro.

“The Morning Show”

O drama com Jennifer Anniston e Reese Witherspoon também ganhou uma breve divulgação; nele, é possível ver as duas atrizes de Hollywood se confrontando. Confira:

“Truth Be Told”

No thriller de “Truth Be Told”, a atriz Octavia Spencer interpreta uma apresentadora de podcast que reabre uma investigação sobre um assassinato. Com dúvidas e o surgimento de novas evidências, ela é forçada a reavaliar sua investigação, o que a tornou uma sensação da mídia. Confira o trecho a seguir:

“Servant”

Para quem gosta do gênero de terror psicológico, vale a pena conferir os dois novos vídeos de “Servant”, criada e escrita por Tony Basgallop, que também a produzirá ao lado do cineasta M. Night Shyamalan (de “Fragmentado” e “O Sexto Sentido”).

Tanto “Truth Be Told” quanto “Servant” serão lançados nas semanas seguintes à estreia do Apple TV+, ainda sem data exata confirmada.

“Snoopy in Space”

A série infantil “Snoopy in Space” também ganhou o pequeno vídeo de divulgação abaixo; nele, o famoso personagem dos quadrinhos se aventura pelo espaço sideral.

Decole com Snoopy enquanto ele realiza seus sonhos de se tornar um astronauta da NASA. Acompanhado por Charlie Brown e o resto da turma dos Peanuts, Snoopy assume o comando da Estação Espacial Internacional e explora a Lua e além.

“Snoopy in Space” também estará disponível a partir do dia 1º de novembro.

“See”

O novo trailer de “See”, com Jason Momoa, destaca a importância dos gêmeos de Baba Voss (interpretado por Momoa) que podem enxergar em meio a uma população cega.

O drama também estreará no dia 1º de novembro.

