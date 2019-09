A Apple continua expandindo o recurso ECG do Apple Watch — nele, como já explicamos, usuários podem realizar um eletrocardiograma facilmente, apenas encostando o dedo na Digital Crown e aguardando os 30 segundos exigidos, com o braço repousado.

O recurso foi lançado nos Estados Unidos, no ano passado (junto ao Apple Watch Series 4) e foi aos poucos se expandindo pelo mundo. Atualmente, ele está presente nos seguintes países/regiões: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, EUA, Finlândia, França, Grécia, Guam, Hong Kong, Hungria, Ilhas Virgens, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polônia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia, Singapura, Suécia e Suíça.

Há alguns dias, como informou o Business Today (via MacRumors), mais um país recebeu a novidade: a Índia. Para usar o recurso no país, basta ter um Apple Watch Series 4 rodando o watchOS 6 ou, é claro, ter adquirido um Series 5.

E no Brasil?

Na última vez que tocamos no assunto, afirmamos que o ECG não chegaria ao Brasil tão cedo pois a Apple ainda nem havia solicitado a regularização do recurso no pais — para que ele seja liberado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisa dar o seu aval, como acontece em todos os país onde o ECG está liberado (pelos órgãos correspondentes de cada um, isto é).

Hoje, novamente em contato com a Anvisa, fomos informados que tudo continua na mesma: ou seja, a Apple ainda não fez a solicitação por aqui. E, como o processo de aprovação demora cerca de três meses… bem, podemos esperar sentados.