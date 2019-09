Google Maps e Waze ganham integração com a Siri; Yahoo Mail, djay, Tripsy e outros são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store — que, como era de se imaginar, estão totalmente sintonizadas com o lançamento recente do iOS 13.

Vamos dar uma olhada nelas, então?

Google Maps e Waze

Os dois serviços de mapas do Google receberam uma novidade que tornará a vida dos usuários de iPhone muito mais simples: integração com a Siri.

Quem tem a memória mais aguçada lembrará que a Apple usou o exemplo do próprio Waze para demonstrar as novas habilidades da Siri no iOS 13; com a atualização de hoje, os dois apps (Google Maps e Waze) podem interagir com a assistente para que você peça rotas diretamente com a voz.

Vale lembrar que você precisará especificar à Siri que está pedindo direções para o serviço de mapa específico — se você simplesmente disser “me dê direções para tal lugar”, a assistente lhe levará aos Mapas da Apple (e ninguém quer isso, obviamente). As mudanças funcionam, também, no CarPlay.

Streets

Enquanto isso, o aplicativo para visualizar panoramas do Google Street View no iPhone ou iPad (com mais destreza, isto é) ganhou suporte ao Modo Escuro do iOS 13. O app reconhece sua preferência global de aparência e ajusta-se de acordo com ela.

Yahoo Mail

Enquanto isso, o cliente de email do Yahoo ganhou um novo design — acompanhando o lançamento da nova marca do website — e, com ele, novos recursos. Temos agora, por exemplo, uma nova barra de navegação inferior que é totalmente personalizável, para que você adicione seus atalhos mais importantes em um lugar fácil de ser acessado.

Há também uma nova forma de acessar as informações da sua conta (tocando no avatar do seu perfil) e um recurso para alternar rapidamente entre pastas (tocando na aba “Caixa de Entrada”, na barra inferior). Também é possível configurar novos alertas de notificação, sincronizar a aparência do app com o Modo Escuro do iOS 13 e cancelar inscrição em listas de envio automaticamente.

Por fim, temos uma nova tela de visualização de anexos, que mostra todos os arquivos que você recebeu num determinado email.

djay

O aplicativo de mixagem mais popular do iOS ganhou suporte ao app Arquivos (Files) do iOS 13 — com ele, você pode importar músicas e arquivos de áudio diretamente do iCloud Drive ou de drives de armazenamento externo.

O djay 3.2 traz também um novo modo retrato no iPad; no tablet, há também um novo atalho para o equalizador na seção de mixagem. Temos, ainda, novos pacotes de sons e várias outras melhorias em diversos pontos do app.

Apollo

O cliente de acesso ao Reddit ganhou suporte a vários dos novos recursos do iOS 13. Para começar, como já é de lei, temos sincronização com o Modo Escuro do sistema para que o app ajuste sua aparência de acordo com a preferência global do sistema.

Temos, também, suporte aos Atalhos da Siri para que você configure atalhos personalizados; é possível, por exemplo, pedir à assistente que lhe leve diretamente a um subreddit ou a um usuário específico. O Apollo 1.6 traz também suporte ao Haptic Touch para prévia de imagens e vídeos facilmente.

Outra novidade bem legal é o suporte aos joysticks de videogame trazido pelo iOS 13 — com ele, você pode navegar pelo aplicativo com seu controle favorito, abrindo tópicos, favoritando comentários e visualizando conteúdo multimídia. Temos, ainda, recursos de acessibilidade melhorados: é possível, por exemplo, controlar o app somente com a voz sem tocá-lo em nenhum momento.

Live Home 3D

Seguindo o jogo, o aplicativo de projetos arquitetônicos 2D/3D também ganhou suporte a algumas novidades do iOS 13, como o Modo Escuro e os gestos de produtividade (copiar, colar, recortar e desfazer).

Temos também integração com o ARKit 3 para uma nova experiência de realidade aumentada. Agora, é possível realizar sessões colaborativas, nas quais suas manipulações são instantaneamente refletidas em outros dispositivos, e o app é capaz de reconhecer (e ocultar) pessoas numa cena em AR.

Por fim, ele também pode simular a luz solar numa cena baseado na sua geolocalização e horário do dia.

Tripsy

O aplicativo de planejamento de viagens chegou à versão 2.0 com várias novidades. A visualização de uma viagem próxima traz, agora, acesso rápido aos documentos necessários e às suas informações de voo/hotel; há também listas filtradas por tipo de atividade, um botão de acesso rápido ao seu itinerário e um contador do número total de dias na viagem.

Ao adicionar uma atividade em determinada viagem, o Tripsy poderá buscar automaticamente por endereços ou locais; uma vez adicionada, a atividade terá um mapa incorporado para que você nunca se perca. É possível, ainda, escolher um período do dia para uma atividade (manhã, tarde, noite), em vez de um horário específico.

A personalização das viagens também permite que você atribua imagens de fundo ou cores específicas a elas, e você pode ainda salvar imagens, notas, vídeos e documentos em cada viagem para criar uma espécie de diário dentro do próprio app.

O Tripsy 2.0 conta ainda com suporte ao Modo Escuro do iOS 13, e integra-se à Siri para que a assistente pergunte se você quer incluir uma reserva de hotel/voo/restaurante ao seu calendário. Temos, ainda, um novo app para iPadOS com suporte à Split View, bem como uma nova experiência nos roteiros premium com direito a fotos de capa especiais e introduções para cada cidade.

Ingresso.com

Por fim, o aplicativo de compra de ingressos ganhou suporte à geolocalização do usuário. Com ela, o app mostrará os cinemas mais perto de você primeiro na lista; você pode, se quiser, alterar a configuração para que ele mostre os estabelecimentos em ordem alfabética, como sempre aconteceu.