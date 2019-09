iPhone 11 Pro Max tem a melhor tela já colocada num smartphone, diz DisplayMate

O ping-pong continua: sempre que um novo smartphone flagship da Apple e da Samsung chega ao mercado, a DisplayMate elege a sua tela como a melhor já colocada num aparelho do tipo. Agora, a coroa está de volta com a Maçã.

O Dr. Raymond M. Soneira publicou hoje a sua análise detalhada da tela do iPhone 11 Pro Max, afirmando que ela supera a qualidade e a calibração de toda a concorrência — levando uma nota “A+”.

Não só a tela do iPhone 11 Pro Max supera a dos concorrentes, como traz “aprimoramentos significativos” em relação à do antecessor imediato (o iPhone XS Max), principalmente em termos de precisão de cores. Não é à toa que a Apple chamou ela de Super Retina XDR.

Soneira observou, ainda, que o iPhone 11 Pro Max atinge um brilho máximo em tela cheia de 770 nits, e de 820 nits para um nível convencional de 50% — isto é, o dobro da maioria dos smartphones topos-de-linha do mercado. Já o pico medido durante a reprodução em HDR foi de 1.290 nits, o que é sensacional.

Mesmo com esse brilho superior, a tela do iPhone 11 Pro Max ainda consegue ser 15% mais eficiente em consumo energético que a do modelo anterior.

Obviamente, estamos falando aqui de uma análise extremamente apurada e detalhada. Para o usuário comum, é bem difícil discernir diferenças entre as telas de um iPhone 11 Pro Max e de um Galaxy Note10+ (antigo rei no teste). Ambas são excelentes.

