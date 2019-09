Vídeo: novo recurso de “zoom de áudio” do iPhone 11 realmente funciona

Como você sabem, os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max chegaram este ano com um foco bem forte nas suas câmeras. E, quando elas melhoram, temos benefícios tanto em fotos quanto em vídeos.

Um novo recurso que a Apple não citou na keynote do seu último evento especial mas apareceu rapidamente num slide é o chamado “zoom de áudio”. Ele funciona de forma totalmente automática e, grosso modo, simplesmente amplifica o som do que você está apontando ao filmar.

Parece “besta” e, mais uma vez, a Apple não é a primeira a incorporar isso num smartphone. Porém um teste feito pelo canal iPhonedo mostra que, de novo, quando ela faz, faz bem feito.

Como vocês podem ver pelo vídeo acima (preste atenção, especificamente, ao barulho do chafariz), o “zoom de áudio” do iPhone 11 funciona absurdamente melhor que o do Samsung Galaxy Note 10+ — o qual simplesmente parece aumentar os níveis de som de toda a cena filmada.

Os detalhes fazem a diferença…

via The Loop