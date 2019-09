Adobe lança aguardado app de pintura Fresco para iPads

Já falamos aqui sobre o Adobe Fresco, (então) futuro aplicativo da gigante de software para iPads que prometia levar o poder do desenho e da aquarela a usuários em todos os níveis de destreza. Pois aqui está ele: aproveitando o lançamento do iPadOS 13.1, a Adobe liberou a versão final do app hoje mesmo.

O foco da empresa com o Fresco é atingir o máximo de pessoas possível, inclusive quem não sabe desenhar um “O” com um copo. A Adobe fez uma pesquisa com mais de 2.500 adultos e descobriu que 68% deles gostariam de ser mais criativos, mas encontram obstáculos na inspiração e no tempo que têm para exercer essa criatividade. Tablets são, também, o dispositivo preferido para isso.

Como já exploramos no artigo de apresentação do app, o Fresco é composto de técnicas de inteligência artificial a torto e a direito — tudo isso para simular, com a maior fidedignidade possível e sem dificultar a vida do usuário, o comportamento de um pincel de aquarela ou de uma série de outras ferramentas de desenho.

Apesar da acessibilidade, o aplicativo também pode ser utilizado para fins profissionais. Estão presentes aqui milhares de pincéis, inclusive com opção de vetores para que você crie imagens que podem ser redimensionadas sem limites e utilizadas para fins de impressão. O Fresco também traz suporte completo a camadas e outras funcionalidades exploradas por usuários avançados, além de trabalhar com arquivos do Photoshop.

Para divulgar o lançamento do app, a Adobe firmou uma parceria com a Apple e a The Big Draw (instituição britânica que promove o ensino de desenho e a educação visual a populações carentes). Ao longo do mês de outubro, as empresas e a ONG realizarão sessões especiais do Today at Apple em lojas do mundo inteiro; a ideia será utilizar os iPads e o Fresco para dar aulas de desenho, observação, cores e criação visual — basta checar os horários das sessões na loja mais próxima de você (se ela existir, claro) e comparecer.

O Adobe Fresco já está disponível gratuitamente na App Store; ele pode ser usado sem custo com um conjunto reduzido de ferramentas, mas tem sua versão completa disponível para assinantes da Creative Cloud. Também é possível assinar o app de forma avulsa, por R$39 mensais — e, caso você assine até o fim de 2019, ganhará os seis primeiros meses de uso grátis.

