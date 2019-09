Entre as novidades introduzidas com o iOS 13, lançado na quinta-feira passada, o Apple Music foi contemplado com um recurso bem bacana chamado “letras sincronizadas” — o qual, como o próprio nome sugere, mostra em tempo real as letras de uma música. Agora, para divulgar o novo recurso, a plataforma de streaming da Maçã lançou outra novidade, chamada “Letras Inspiradoras” (“Lyrics to Live By”).

A nova página do Apple Music pode ser acessada tanto pelo iOS quanto pelo macOS e divulga vídeos com entrevistas de artistas populares, os quais falam sobre o significado e a inspiração por trás das letras de algumas de suas músicas favoritas. Alguns dos artistas destacados na nova série de vídeos são Halsey, Hunter Hayes e Natasha Bedingfield, entre outros.

Os dias de se envergonhar porque você não sabe as letras certas para suas músicas favoritas terminaram. O novo recurso de letras sincronizadas do Apple Music destaca as letras à medida em que elas são cantadas, proclamadas ou faladas — não importa o quão indistintas ou claras elas sejam. Esse recurso mudará a maneira como as pessoas interagem com as músicas que amam, colocando as palavras na frente. Para comemorar essa nova experiência, exibimos os compositores mais talentosos e amados da música. Sejam os maiores artistas de hoje que contam histórias pessoais por trás das linhas indeléveis que funcionam como conselhos inestimáveis da vida ou playlists que mostram os compositores mais afiados da história da música, você terá uma nova apreciação pelo que seus artistas favoritos estão cantando, e não apenas como eles estão cantando.

Apesar de a página principal da novidade estar em inglês, todos os vídeos contam com legendas em diversos idiomas, incluindo o português. No geral, os vídeos não são muito longos e têm em média um minuto.

Também na nova página, o Apple Music divulgou uma seleção de playlists chamada “Modern Masters” com os destaques de diversos artistas, como Bebe Rexha, Jack Antonoff, Julia Michaels e muito mais. Além de divulgar os hits desses compositores, tais listas também incorporam sucessos que esses artistas escreveram para outras pessoas.

No fim da página há, ainda, uma seção chamada “Songwriting Gods and Goddesses”, a qual destaca algumas playlists da categoria “Essenciais” do Apple Music.

via Billboard